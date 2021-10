Eine Betrügerin hat eine Seniorin in Erfurt um ihre Ersparnisse gebracht. (Symbolbild)

Geldübergabe am Angerbrunnen: Seniorin in Erfurt um ihre Ersparnisse gebracht

Erfurt. Wegen eines angeblichen Unfalls ihrer Tochter hob eine Seniorin ihre gesamten Ersparnisse ab und übergab sie einer Unbekannten.

Eine 80-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag (20.10.2021) in Erfurt um ihre gesamten Ersparnisse gebracht.

Eine unbekannte Täterin rief die Frau an und gab sich als Staatsanwältin aus. Unter dem Vorwand, die Tochter der 80-Jährigen hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, forderte die Täterin eine Kautionszahlung in Höhe von 20.000 Euro. Die Geschädigte hob das geforderte Geld ab. Auf dem Anger am Neuen Angerbrunnen kam es dann gegen 13 Uhr zur Geldübergabe.

Die Polizei weist erneut darauf hin, am Telefon keine Angaben zu den eigenen Vermögensverhältnissen zu machen. Auch werden behördliche Einrichtungen keine Geldübergaben veranlassen. Im Zweifel ist es ratsam, die eigene Verwandtschaft zu kontaktieren oder die Polizei zu verständigen.