n einer gemeinsamen Begehung am Donnerstag wollen Vertreter der Stadtverwaltung und des BUND gemeinsam im Wäldchen auf dem Petersberg sich über die Notwendigkeit von der Fällung von Bäumen in dem Geschützten Landschaftsgebiet austauschen. Die Stadt hatte noch in der vorigen Woche aufgelistet, dass noch in diesem Jahr beginnend, spätestens jedoch im Januar, etwa 82 Bäume gefällt werden sollen. An zehn weiteren Bäumen fänden Kronenpflegemaßnahmen statt und die Entnahme von Totholz. Fünf Bäume würden sehr stark eingekürzt. Der BUND hingegen sieht laut einem Gutachten, das der Verband am Freitag veröffentlichte, keine Notwendigkeit, überhaupt Bäume zu fällen. Durch das Wäldchen soll auch der Bastionskronenpfad führen