Gemeinschaftsschule Kerspleben darf weiter wachsen

Die Gemeinschaftsschule in Kerspleben darf im Sommer zwei erste und zwei fünfte Klassen aufnehmen. Das habe das Staatliche Schulamt in einer Dienstberatung bestätigt, sagt die Schulleiterin Heike Sänger. Das weitere zweizügige Aufwachsen der Gemeinschaftsschule war zwischenzeitlich aus Platzgründen in Frage gestellt worden, weil sich der geplante Erweiterungsbau verzögert hat.

Die Platzprobleme zwangen Sänger dazu, bei einem Elternabend im Dezember die Eltern der künftigen Erstklässler auf ein Risiko bei der Anmeldung hinzuweisen: Hätte die Schule nur eine erste Klasse aufnehmen dürfen, wären einige Schüler in einen Lostopf für andere Schulen geraten. Da die nächstgelegenen Schulen ebenfalls ausgelastet sind, hätte das für die betroffenen Schüler sehr weite Schulwege bedeutet. Dennoch meldeten 42 Eltern ihre Kinder in Kerspleben an, statt angesichts der weggefallenen Einzugsbezirke gleich eine andere Schule zu suchen. „Aber viele Eltern waren verunsichert“, erinnert sich Heike Sänger. Gemeinsam mit dem Ortsteilbürgermeister Ehrhardt Henkel und dem Bildungsamt der Stadt setzte sie sich daher für eine Übergangslösung ein. Zwei Joker gegen die Platznot „Wir hatten noch zwei Joker im Ärmel“, erzählt die Schulleiterin. Zum einen könne der Tagesablauf für die älteren Schüler gestreckt werden. Mit einzelnen Frühstunden ab 6.45 Uhr, längeren Pausen und mehr Unterricht am Nachmittag könnten die Klassenräume so ausgenutzt werden, dass ein Teil der Platzprobleme entschärft werden. Zugleich drang der Bürgermeister auf den schnellen Ausbau des Saals im Bürgerhaus. Der Saal am Dorfplatz steht ab dem Sommer als Ausweich-Klassenraum zur Verfügung. Er soll vor allem in den Stoßzeiten gegen Mittag für einzelne Doppelstunden der größeren Klassen genutzt werden. „Keine Klasse wird isoliert“, betont Heike Sänger. Auch das Bildungsamt der Stadt sei im Sinne der Schule sehr aktiv geworden, freut sich Sänger. Da Kerspleben zu einem großen Schulstandort ausgebaut werde, hätte es schließlich wenig Sinn ergeben, zwischendurch einzügig zu fahren. Vier neue Lehrkräfte und ein Erzieher In Klassenstufe 5 sei die Aufnahme von zwei Klassen durch die Zusicherung des Schulamtes ebenfalls sicher gestellt. Für den Zuwachs insgesamt wurden der Schule ab Sommer vier neue Lehrkräfte und ein Erzieher in Aussicht gestellt. Der Spatenstich für den Erweiterungsbau ist nun für das Frühjahr geplant. Das Gebäude soll bis zum Schuljahresbeginn 2021/22 fertig werden und das weitere Wachstum der Schule ermöglichen. Geplant ist ein Gebäude mit drei Etagen, in dem 15 neue Klassenräume, Speiseraum und Cafeteria, Differenzierungsräume und Lehrerzimmer unterkommen. Gebaut wird auf dem Kleinfeld an der Schule, das als Schulerweiterungsland eingetragen ist. Der Sportplatz wird umgebaut, ein neues Kleinfeld entsteht Parallel wird der Sportplatz umgebaut. Der Hauptplatz wird nach Osten versetzt und auf das Standardmaß reduziert. Dadurch entsteht Platz für ein neues Kleinfeld, das auch für den Sportunterricht genutzt wird und laut Bürgermeister Henkel bis zum Sommer fertig werden soll. Auch die Laufbahn und Sprunggrube würden bis dahin erneuert. Der Neubau setzt dem weiteren Wachstum der Schule kaum Grenzen. „Die Räume würden für eine Dreizügigkeit der Klassen eins bis zehn und eine zweizügige Oberstufe reichen“, sagt Heike Sänger. Ortsteilbürgermeister Henkel will sich bei den Stadtrats-Fraktionen dafür einsetzen, dass der Schule im Schulnetzplan eine eigene Oberstufe zugestanden wird. Im beschlossenen Schulnetzplan wurde offen gelassen, ob die Gemeinschaftsschule nach der zehnten oder der zwölften Klasse enden soll. Derzeit kooperiert die Gemeinschaftsschule mit dem Erfurter Königin-Luise-Gymnasium. Das vom Ministerium bestätigte Schulkonzept sieht hingegen eine eigene Oberstufe vor. Siebente Klasse könnte der erste Abiturjahrgang sein „Die siebente Klasse könnte der erste Abiturjahrgang sein“, sagt Sänger. Die Klasse werde bereits in drei Anforderungsebenen von der Hauptschule bis zum Gymnasium unterrichtet. Eine Spanischlehrerin, die seit kurzem an der Schule unterrichtet, stelle ein Alleinstellungsmerkmal dar. „Außerdem sind wir digitale Pilotschule“, wirbt Sänger für die eigene Oberstufe. Die Schulleiterin will die Eltern der künftigen Erst- und Fünftklässler bei einem Elternabend am Mittwoch. 26. Februar, 18 Uhr in der Aula über die jüngsten Entwicklungen informieren.