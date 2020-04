Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gert Schramm als Namensgeber

Zuletzt machte die Initiative „Decolonize Erfurt“ durch ihre Ausstellung zu den Spuren des Kolonialismus in Erfurt von sich reden. Nun hat sie ein neues Projekt: Die zum Teil an der Universität Erfurt verankerten Mitglieder der Gruppe haben sich mit der „Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland“ zusammengetan, um eine Umbennennung des Nettelbeckufers zu fordern. So gilt der Seemann Joachim Nettelbeck einigen zwar als deutscher Volksheld, doch wird zunehmend mehr über seine Beteiligung am holländischen Sklavenhandel im 18. Jahrhundert bekannt. Wir haben mit der Gruppe über ihren Umbenennungsantrag gesprochen, geantwortet wurde im Team.

Sie untersuchen Erfurter Straßennamen und legen koloniale Zusammenhänge offen. Nun liegt Ihr Fokus auf dem Nettelbeckufer. Wie sind Sie auf Nettelbeck gestoßen?

Joachim Nettelbeck ist ein Thema für uns, seit es unsere Decolonize-Gruppe gibt. Das sind jetzt fast drei Jahre. Seine Beteiligung am Versklavungshandel und sein Koloniallobbyismus sind in den deutschlandweiten Decolonize-Gruppen schon lange präsent. Es gibt noch in 20 anderen deutschen Städten Straßen, die nach Nettelbeck benannt sind. Wir wollen mit der Umbenennung von Erfurt aus ein Signal setzen.

Haben Sie momentan noch andere Straßen im Blick?

Im Moment konzentrieren wir uns auf das Nettelbeckufer. Straßenumbenennungen sind politisch kontrovers und natürlich mit einem gewissen Verwaltungsaufwand verbunden. Deshalb ist ein Fokus einfach notwendig. Dass es in Erfurt noch andere problematische Straßennamen gibt, können wir nicht ausschließen. So lässt sich auch darüber streiten, ob jede Straßenumbenennung nach 1989 richtig war.

Was spricht gegen Nettelbeck als Namensgeber?

Straßennamen sind Ehrungen mit Vorbildfunktion. Versklavungshandel, Kolonialismus, Nationalismus und Militarismus, wofür Nettelbeck mit seiner Biografie steht, sind nichts, was wir in irgendeiner Form würdigen sollten. Wir leben in einem Zeitalter der Demokratie und der Inklusion, wo alle Menschen als gleichwertig angesehen werden. Wir ehren keine „Helden“, die rücksichtslos über andere hinwegtrampeln.

In den 1950er-Jahren wurde der Name Nettelbecks doch schon einmal ersetzt...

Ja, im Juli 1950 wurde das Nettelbeckufer in Goerdelerufer umbenannt, nach einem der Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944. Das Umbenennungspaket umfasste noch 22 weitere Straßen. Das war in der Frühphase der DDR, als die SED-Diktatur noch nicht gefestigt war. 1956 erfolgte dann die Rückbenennung in Nettelbeckufer.

Wieso dieser Rückschritt?

Das hatte zwei Gründe: Einerseits war Carl Friedrich Goerdeler in der Geschichtsschreibung der DDR in Ungnade gefallen, für die SED zählte nur noch der kommunistische Widerstand gegen Hitler. Andererseits gab es in der DDR eine positive Erinnerung an Nettelbeck. Maßgeblich dafür war der völkische Schriftsteller und NSDAP-Mann Curt Hotzel, der 1953 in der DDR eine Erzählung über Nettelbeck veröffentlicht hat. Heute wissen wir ja, dass auch in der DDR der Bruch mit dem Nationalsozialismus unvollständig blieb. Deutschtümelei gehörte zur Herrschaftspraxis der SED und deswegen war Nettelbeck ab 1956 kein Problem mehr.

Als neuen Namensgeber für das Ufer sehen Sie Gert Schramm. Wie sind Sie auf ihn gekommen?

Für unsere „Decolonize Erfurt“-Gruppe stand zunächst Sengbe Pieh im Raum, der die Rebellion auf dem Versklavungsschiff Amistad angeführt hat. Allerdings hat Pieh keinen direkten Bezug zu Erfurt. Die Idee, eine Straße in Erfurt nach Gert Schramm zu benennen, hat schließlich Peter Reif-Spirek von der Landeszentrale für politische Bildung ins Spiel gebracht. Schramm war ein Schwarzer Überlebender des KZ Buchenwald, der in der DDR das erste private Taxiunternehmen gegründet hat und nach 1989 als Zeitzeuge durch die Republik gereist ist, um gegen den erstarkenden Rechtsextremismus anzukämpfen. 2014 hat er für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz erhalten. Als wir dann noch herausgefunden haben, dass Schramm am Nettelbeckufer geboren wurde, war die Sache mit der Umbenennung für uns klar.

Wie sehen Ihre nächsten Pläne für das Umbenennungsvorhaben aus?

Wir werden den Umbenennungsantrag der Stadt übergeben, wenn Corona ausgestanden ist. Bis dahin machen wir eine Medien-Kampagne. Alle Erfurter sind eingeladen, die Online-Petition zu unterzeichnen, die wir am 20. März aufgeschaltet haben. Was uns wichtig ist: Sich mit Gert Schramm zu beschäftigen, ist gerade in der jetzigen Krisensituation mit der Corona-Pandemie relevant, denn er steht beispielhaft für solidarisches Verhalten allen Menschen gegenüber.