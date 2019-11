Geschichten aus den Erfurter Kinos

Sind es die drei Reihen Holzsitze vorn im „Unne“ oder das Orgelspiel von Hans-Georg Thomassek im „Panorama“. Jeder hat doch mindestens eine Erinnerung an einen besonderen Kino-Besuch seiner Kindheit oder Jugend. Für die Ostdeutsche Bevölkerung sind diese vielleicht von landeseigenen Märchenproduktionen geprägt, aber auch von Zensur und Filmen, die im „Giftschrank“ der Regierung landeten, bevor sie überhaupt auf die Leinwand kamen. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universität Erfurt hat es sich das Projekt „Kino in der DDR“ zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Zeitzeugen eine Alltagsgeschichte des Kinofilms in der DDR zu erarbeiten und damit sich damit auf die Spuren des Kino-Erlebens im vergangenen Jahrhundert zu begebenen.

Erste Veranstaltung an diesem Samstag

An diesem Samstag findet die erste Veranstaltung zu diesem Forschungsprojekt der Universität Erfurt statt. Ziel des Projektes ist es, mithilfe einer interessierten Öffentlichkeit eine virtuelle Forschungsumgebung zur Kinogeschichte der DDR zu entwickeln. Dabei stehen vor allem die Erinnerungen von Zeitzeugen an das DDR-Kino im Vordergrund, die sich um weniger um die Filme selbst als um das Erleben rundherum drehen: „Es geht darum, wie damals Kino- und Fankultur gelebt wurde und inwieweit das Kino den Alltag der DDR-Bürger geprägt hat“, wie René Smolarski als einer der Projektleiter sagt.

Dem Team der Universität geht es dabei vor allem um Fragen wie: Wo wurden Filme gezeigt? Welche Eintrittskarten, Autogrammkarten oder Programmhefte wurden aufgehoben? Gibt es Erinnerungen an Filmdrehs in der Stadt oder hat sogar jemand Erfahrungen als Statist gemacht und kann von der Arbeit am Set berichten?

Die Stunden im Haus Dacheröden sollen daher genutzt werden, um den Kinogeschichten der Erfurter näherzukommen. Eingeladen sind daher alle, die Kino in der DDR selbst erlebt haben oder sich dafür interessieren. Das Programm setzt sich aus kurzen Vorträgen und Gesprächsrunden zusammen. Die Projektgruppe stellt ihre Arbeit und Ziele vor und extra angereiste Referenten sprechen unter anderem über das Kino als Arbeitsplatz und DEFA-Trickfilme in Dresden, um einen einleitenden Gesprächsstoff zu bieten. Neben der Schau von Filmplakaten des Progress-Filmverleihs wird um 14 Uhr auch der Dokumentarfilm „Erfurt – Gesichter eines Bezirks“ aus dem Jahr 1982 in 35 mm mit einem originalen TK 35 Zeiss-Projektor vorgeführt.

Auch Hobby-Forscher können mitwirken

Nachdem zunächst die Erfurter die Gelegenheit bekommen, direkt vor Ort an diesem Forschungsprojekt zur Kinogeschichte mitzuwirken soll natürlich auch der Rest der ehemaligen DDR nicht außen vor bleiben. Mit einem eigenen Blog hat das Forschungsteam einen virtuellen Raum geschaffen, der stetig weiter ausgebaut wird. Beispielsweise ist geplant, dass die Teilnehmenden ehemalige DDR-Kinos und weitere kinogeschichtliche Orte online in einer Karte eintragen und mit Hintergrundinformationen versehen können.

„Künftig soll es auch Hobby-Forschern ermöglicht werden, persönliche Erfahrungsberichte zu teilen“. Dieses interaktive Archiv soll daher nicht nur den Wissenschaftlern selbst das Erschließen dieser Alltagsgeschichte leichter machen, sondern bietet auch allen anderen Interessierten breites Material rund um die Kinothematik der DDR.

Federführend zuständig für das interdisziplinäre Projekt an der Universität Erfurt sind Christiane Kuller, Professorin für Neuere Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik, und Patrick Rössler, Professor für Kommunikationswissenschaft. An der Plattformentwicklung sind zudem das Netzwerk für digitale Geisteswissenschaften sowie die Forschungsstelle für historische Medien an der Universität Erfurt beteiligt. Finanziell gefördert wird das Vorhaben von der Thüringer Aufbaubank.

„Kino in der DDR“, Kultur: Haus Dacheröden, Anger 37, 99084 Erfurt, 13.00 – 18.00 Uhr (Einlass ab 12.30 Uhr) Der Eintritt ist frei. → Wer außerhalb der Veranstaltung mitmachen möchte kann sich unter kino-ddr@uni-erfurt.de anmelden