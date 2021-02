Gestohlenes Motorrad unter gestohlener Plane in Erfurt entdeckt

Auf der richtigen Spur war ein 33-Jähriger am Mittwochnachmittag in Erfurt. In einer Straße unweit seiner Wohnung entdeckte er seine Motorradabdeckplane, die ihm vor einiger Zeit gestohlen wurde, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Unter der Plane war demnach ein Motorrad, das die Aufmerksamkeit des 33-Jährigen erweckte. Denn im Zündschloss steckte ein abgebrochener Gegenstand. Weil das dem Mann seltsam vorkam, informierte er die Polizei.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Motorrad im vergangenen Jahr im Bereich Gotha als gestohlen gemeldet worden war. Die angebrachten Kennzeichen waren gefälscht. Das Motorrad wurde abgeschleppt, die Ermittlungen dauern noch an. red

