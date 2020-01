Gesund groß werden

Die handgestrickten, winzigen und bunten Strümpfchen sind eine nette Aufmerksamkeit im Willkommensbeutel der Stadt für neue Erdenbürger, die im Erfurter Helios-Klinikum das Licht der Welt erblicken. Im „größten Kreißsaal“ Thüringens waren das im Vorjahr immerhin 1650 Babys. Dazu gibt es aber auch einen Aktenordner „Gesund groß werden“, bestückt mit Informationen, Tipps und Kontakten, die jungen Eltern den Start in Familienleben erleichtern können.

Aus den Startlöchern herausgekommen ist in der vergangenen Woche ein gemeinsames Projekt von Klinikum und Jugendamt: Zwei Elternwegweiserinnen stehen für junge Eltern auf der Entbindungsstation als Ansprechpartnerinnen bereit. Vorerst ist immer dienstags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr Sprechstunde. Freiwillig und kostenlos. Ohne Hürden. Für alle Eltern mit Kinder bis drei Jahren, nicht nur für Geringverdiener oder sozial Bedürftige. Notwendiger Papierkram gehört nicht unbedingt zu den Dingen, denen sich junge Eltern widmen möchten. Mit der Geburt eines Kindes sind aber auch viele andere Fragen verbunden, die nicht medizinischen Ursprungs sind oder mit der Hebamme geklärt werden können.

Im Klinikalltag und bei der meist sehr kurzen Verweildauer bleibt dafür wenig Zeit. „Wir sind sehr dankbar für das Angebot, das bei uns offene Türen einrennt“, betonte Dr. Gert Naumann, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Helios. Manche Mütter entlasse man „mit einem Bauchgrummeln“ und der Sorge, ob sie zu Hause mit den Anforderungen zurechtkommen. Wohnortnahe Hilfsangebote und Informationen gelten aber allen Eltern, die diese annehmen möchten.

„Ein tolles Projekt“, lobte auch Bürgermeisterin Anke Domke-Hofmann, in deren Beigeordnetenbereich das Jugendamt fällt. Die Botschaft solle sein: „Es ist keiner allein.“ Seit 2014 sind die beiden Elternwegweiserinnen in Erfurt aktiv, seit 2018 auch unterwegs, um Hausbesuche bei jungen Eltern zu machen. „Wenn sie dann das Willkommenspaket überreichen, ist es für manche Informationen zu Unterstützungsangeboten vielleicht schon zu spät“, erklärte Jana Posner-Jauch, Netzwerkkordinatorin Frühe Hilfen. „Die Besuche zu Hause werden aber weiterhin angeboten“, versicherte sie.

Mit einem Faltblatt sollen die Eltern auf der Wochenstation von den Wegweiserinnen erfahren. Die Sprechzeiten sind in der Testphase. Werden sie sehr gut genutzt, wäre auch ein weiterer Tag denkbar. „Wir sind gespannt wie das Projekt ankommt“, sagt Chefarzt Naumann.

Elternwegweiserinnen sind ein Angebot des Netzwerks Frühe Hilfen Erfurt – was nicht bedeutet, dass sie frischgebackenen Eltern aus der Region sie nicht um Rat fragen können. Die Frühen Hilfen sind seit 2012 gesetzlich verankert, werden also auch in den Nachbarkreisen und anderen Gegenden Deutschlands angeboten. Wenigstens ein heimischer Ansprechpartner sollte in jedem Fall vermittelt werden können.

Weitere Informationen: Tel. 0361/655-4814, E-Mail FrueheHilfen@erfurt.de