In der Nähe des Zoo-Parkplatzes in Erfurt ist ein Gewaltverbrechen geschehen.

Erfurt. Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Gewaltverbrechen im Erfurter Norden: Ein 40-jähriger Mann wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Ein Passant entdeckte ihn in einer Blutlache.

Mann in Blutlache: Gewaltverbrechen am Erfurter Zoo-Parkplatz

Im Erfurter Stadtteil Roter Berg ist ein 40-jähriger Mann Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der Mann wurde am Donnerstag gegen 8.45 Uhr nahe der Straßenbahnhaltestelle am Zoo in einer Blutlache liegend entdeckt. Die Polizei nennt die Verletzungen lebensbedrohlich.