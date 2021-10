GPS führt zu gestohlenem Auto in Erfurt

Weimar/Erfurt. Dank eingebauter GPS-Technik konnte ein von einem Firmengelände in Weimar gestohlenes Fahrzeug in Erfurt wieder aufgefunden werden. Vom Dieb fehlt derzeit jede Spur.

Nichts schlimmes dachte sich ein Mitarbeiter einer Firma in Weimar, als er am Montagnachmittag einen Firmenwagen vom Betriebsgelände wegfahren sah. Stutzig wurde man in der Firma erst am nächsten Tag, als das Auto immer noch nicht wieder aufgetaucht war. Wie sich herausstellte, hatte eine unbekannte Person den Firmenwagen gestohlen.

Dank der im Fahrzeug vorhandenen GPS-Technik konnte der Standort vom Auto schnell lokalisiert werden. Laut Angaben der Polizei hatte es der noch unbekannte Dieb in Erfurt am Herrenberg geparkt. Das Auto im Wert von rund 10.000 Euro wurde für weitere Ermittlungen von der Polizei sichergestellt.