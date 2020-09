Die Beamten rückten am Donnerstag mit Schutzausrüstung in die Krämpfervorstadt aus. Hier waren Schüsse gemeldet worden (Symbolbild).

Erfurt. Ein Einsatz in der Erfurter Krämpfervorstadt nahm am Donnerstag eine unerwartete Wendung.

Großeinsatz in Krämpfervorstadt: Keine Schüsse, aber Polizisten fassen polizeibekannten Mann

Ein Notruf wegen Schüssen auf einem Hinterhof in der Krämpfervorstadt hatte am Donnerstag eine Vielzahl an Polizisten alarmiert. Sie waren mit entsprechender Schutzausstattung ausgerückt. Vor Ort konnte dann allerdings schnell Entwarnung gegeben werden: Ein 67- und ein 52-Jähriger hatten lediglich Böller gezündet, um eine große Ratte zu vertreiben.

Polizei fasst 29-jährigen Flüchtigen

Da das Zünden von Böllern als verboten gilt, wurde gegen die beiden Männer Anzeige erstattet. Noch während des Einsatzes fiel den Beamten quasi ein polizeibekannter 29-Jähriger in die Finger, gegen den bereits drei Haftbefehle vorlagen.

Zwar konnte der Mann die geforderten Geldstrafen begleichen. Aber in seiner Wohnung stießen die Polizisten bei einer Durchsuchung auf Drogen. Er muss sich nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

