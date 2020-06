Der Tower am Flughafen Erfurt-Weimar (Archiv)

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grüne wollen Flughafen Erfurt-Weimar schließen

Die Thüringer Grünen sprechen sich für die Schließung des Flughafen Erfurt-Weimar aus. In einem ersten Schritt soll der Flughafen über die bisher festgelegten Subventionen keine weitere Zuschüsse vom Land erhalten. Das geht aus dem Klima-Konjunkturprogramm der Landtagsfraktion hervor.

„Mit diesem Beschluss machen wir deutlich, dass es uns allen darum gehen muss, in eine möglichst krisenfeste Zukunft zu investieren“, erklärte die Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich. „Der klimaschädliche Luftverkehr darf nach der Corona-Krise nicht auf die vorherigen Wachstumspfade zurückkehren. Staatliche Fehlinvestitionen in Regionalflughäfen dürfen nicht mehr weiter verlängert werden“, heißt es in dem einstimmigen Beschluss.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Stattdessen soll der Flughafen einer alternative Nutzung zugeführt werden. Mit der Flughafen-Gesellschaft sowie Zulieferunternehmen soll eine sozial verträglich Lösung gesucht werden.