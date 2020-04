Erfurt. Kinder überraschen mit Kunstwerken. Wenn auch Ihr Kind Oma und Opa mit einem kleinem Bild überraschen will, übernehmen wir gerne das Weiterleiten.

Grüße an Oma: Enkel senden Fotos an Großeltern

Greta Luise vermisst die Treffen mit ihren beiden Omas bereits nach einer Woche schon sehr. Aufgrund der Coronapandemie kann die Fünfjährige derzeit keine Zeit mit ihren Großeltern verbringen. Um eine mögliche Infektion nicht weiterzugeben, sind Verabredungen aktuell nicht möglich.

Doch Greta Luise versteht das erstaunlicherweise schon sehr gut. Um das Warten zu verkürzen. hat sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ein gemaltes Bild als Gruß an die Omas. Auf dem Bild ist Greta Luise an einem gedeckten Tisch mit Streuselkuchen zu sehen. Ein Platz am Tisch ist noch frei, wo hoffentlich bald wieder eine ihrer beiden Omis sitzen wird. Ebenso möchte Stella ihre Großmutter Hannelore überraschen, die täglich Zeitung liest. Die kleine Künstlerin hat zusammen mit ihrer Schwester Alina ein schönes Bild gemalt, dass sie gemeinsam mit ihrer Großmutter zeigt.

Wenn auch Ihr Kind Oma und Opa mit einem kleinem Bild überraschen will, übernehmen wir gerne das Weiterleiten.

Die schönsten Fotos der gemalten Bilder werden in der Zeitung abgedruckt oder sind in einer Galerie im Internet zu finden. Fotos bitte an: erfurt@thueringer-allgemeine.de

Stella hat zusammen mit ihrer Schwester einen Bildgruß für Oma Hannelore gemalt. Foto: Katja Niewelt