Haftbefehl gegen 18-jährigen Erfurter wegen versuchten Mordes

Erfurt . Ein 18-Jähriger soll in Erfurt mit einem Baseballschläger wiederholt auf den Kopf eines Jugendlichen eingeschlagen haben. Jetzt wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Das Amtsgericht Erfurt hat am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Erfurt gegen einen 18-jährigen Erfurter Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Darüber informierte am Dienstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Am Samstag gegen 21 Uhr soll der 18-Jährige mit vier weiteren 16- bis 18-jährigen Mittätern zwei Jugendliche auf einem Spielplatz zwischen den Erfurter Ortsteilen Kerpsleben und Töttleben angegriffen haben.

Einer der beiden Angegriffenen soll sich mit einem Messer gewehrt und dabei zwei der Angreifer erheblich verletzt haben. Daraufhin sollen sich die Angreifer zurückgezogen haben. Kurz darauf soll der 18-jährige Erfurter versucht haben, denjenigen, der sich zuvor mit dem Messer verteidigt hatte, zu töten, indem er ihm wiederholt mit einem Baseballschläger gegen den Kopf schlug.

Dabei soll er den Tod des Geschädigten zumindest billigend in Kauf genommen haben, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Zur Vollendung der Tat sei es nicht gekommen, da er an der weiteren Tatausführung gehindert worden sein soll.

Der bislang nicht vorbestrafte 18-Jährige habe sich bei der Haftrichtervorführung zu den Tatvorwürfen nicht eingelassen.