Hairfestival auf der Messe

Die Messe Erfurt verwandelt sich am Wochenende in ein farbenfrohes Paradies für Stylingliebhaber, Profi-Friseure und Social Media Heroes. Das erste Hairfestival in Deutschland öffnet seine Türen und bietet facettenreiche Highlights.

Ob Braides, Balayage oder Barber – die StyleCom zeigt das moderne Friseurhandwerk in all seinen bunten Farben und Schnitten. Die Kombination von Fachausstellung mit kreativen Shows, Loungetreffen, Workshops und Stargästen sowie spannenden Wettbewerben, wie den Deutschen Meisterschaften der Friseure, ist bisher einmalig in Deutschland.

Zahlreiche Aussteller und Programmakteure zeigen an zwei Tagen wie vielseitig Frisuren, Schnitttechniken und Farbvarianten sein können und wie die Trends von morgen aussehen. So werden der Calligraphy Cut präsentiert, dem Spliss der Kampf angesagt, Inspirationen für Hochsteckfrisuren und unwiderstehliche Locken geliefert. Farbe steht beim DC Hairstudio am Samstag und Sonntag im Fokus. Zudem gibt es Input zu permanenten Colorationen, Contouring, Bronde und welche professionellen Produkte zum perfekten Look verhelfen.

Hairfestival: Messe Erfurt, Samstag, 12 bis 19 Uhr; Sonntag, 9 bis 18 Uhr