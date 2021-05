Halt in Erfurt

Erfurt. Buchpremiere mit Kristina Vogel am Freitagabend im Live-Stream aus dem Haus Dacheröden. Fernseh-Dreh folgt.

Lesen, diskutieren, signieren – im Beisein von über hundert Leuten. Das war der Wunsch von Kristina Vogel für ihre Buchpremiere in Erfurt. Die Pandemie verhindert eine große Gästeschar – die 30-Jährige stellt diesen Freitag ihre Autobiografie „Immer noch ich. Nur anders“ lediglich im kleinen Rahmen vor. Doch da das dank des Vereins „Erfurter Herbstlese“ per Live-Stream geschieht, können Tausende dem Gespräch mit Moderator René Kindermann aus dem Haus Dacheröden beiwohnen.

Es ist nicht der einzige wichtige Termin für Kristina Vogel am Freitag: „Mir steht ein harter Tag bevor, das weiß ich jetzt schon.“ Sie unterschreibt mit Freund Michael einen Antrag für den Bau eines Zweitwohnsitzes in Kienbaum. Dort, wo die Elitesportler rund fünfzig Kilometer von Berlin entfernt ihre Trainingslager abhalten. Anschließend erhält die Polizeihauptmeisterin am Standort Blumberg in Ahrensfelde ihre zweite Corona-Impfung. Dann fährt sie in die Heimat nach Erfurt, um am Abend ihr Buch vorzustellen. Und schließlich folgt noch die Reise nach Stuttgart, weil sie dort ab Samstagvormittag einen Dreh für das ZDF absolviert. Die Porträtserie nennt sich „Vogel-Perspektive“, fünf olympische Athleten werden von ihr beobachtet. „Da bin ich mal in der Rolle der Interviewerin.“

Am Freitag ist sie die Gefragte. Und Kristina Vogel hat, wie ihr Buch eindrucksvoll beweist, viel zu erzählen: von ihren Anfängen in Thüringen, von der Karriere als erfolgreichste Bahnfahrerin der Welt, von schlimmen Stürzen, vom Unfall am 26. Juni 2018 auf der Betonbahn in Cottbus, von den täglichen Mühen seitdem im Rollstuhl, von den Kämpfen Behinderter, für deren Anliegen sie sich als Abgeordnete der CDU-Stadtratsfraktion einsetzt.

„Ich bin gefallen, ich kann auch wieder aufstehen“, lautet die Titel-Ergänzung des Buches. Wahrhaftig. Denn Kristina Vogel ist auch nach ihrer Querschnittslähmung mit reichlich Humor unermüdlich im Handeln. Langeweile mag sie nicht. Aktuell widmet sie sich neben der nach wie vor anhaltenden Reha der Sportfördergruppe der Bundespolizei im Bereich Radsport. Sie ist seit rund zwei Monaten die verantwortliche Trainerin. Diesbezüglich hat sie am Freitag glücklicherweise keinen Termin.

Die Buchpremiere will Kristina Vogel voll auskosten. „Ich freue mich sehr auf Erfurt.“ Der Heimatort, der ihr auch Halt gibt, obwohl die Stadt dieses Mal nur eine Zwischenstation ist.

Link zum Livestream am 7. Mai, 19.30 Uhr: bit.ly/buchpremiere-kristina-vogel