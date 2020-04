Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Halteverbote wegen Straßenreinigung

Erfurt. Nach den positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre kündigt die Stadtverwaltung an, ab dem 8. April temporäre Halteverbote in verschiedenen Straßenzügen aufstellen, um eine gründliche Straßenreinigung zu ermöglichen. „So soll sichergestellt werden, dass auch die Rinnbereiche maschinell gereinigt werden können“. erklärt Rathaussprecherin Anja Schultz.

Die Absicht: In den ruhenden Verkehr soll dabei so wenig wie möglich eingegriffen werden. Wo normalerweise auf beiden Seiten der Straße geparkt werden darf, werden die zeitlich begrenzten Halteverbote jeweils nur für eine Seite festgesetzt. Wie in den Vorjahren auch praktiziert, werden in ausgewählten Straßen dauerhafte Halteverbote angeordnet, die das Parken mit einer zeitlichen Begrenzung zum Zweck der Straßenreinigung untersagen. Voraussichtlich Mitte Mai kommt hier noch ein Abschnitt der Trommsdorffstraße hinzu.

Die Liste aller Straßen, in denen solche Halteverbote zur Straßenreinigung angeordnet werden, findet sich im Amtsblatt vom 2. April sowie auf der Webseite der Stadt. red

Verweis: www.erfurt.de