Hatte der Weihnachtsmarkt-Waschbär die Staupe?

Der Waschbär, der am Samstag ziemlich zutraulich durch Erfurts Innenstadt lief, sorgt auch zwei Tage nach seinem Tod für viel Gesprächsstoff. Und offenbar ruft das Töten des Tieres jede Menge Tierschützer auf den Plan. „Es sind Drohungen gegen den Jagdpächter und gegen die Feuerwehr eingegangen“, sagt Rathaussprecher Daniel Baumbach. Der Jagdpächter, der aus Schutz anonym bleiben soll, hat die Stadt als Jagdgebiet. „Es ist dessen Verpflichtung zu handeln, er muss sich kümmern“, betont Daniel Baumbach. Im Falle des Erfurter Waschbären bedeutete „kümmern“ den Tod. Denn laut Gesetz, so der Sprecher, darf ein Waschbär, wenn er einmal gefangen ist, nicht wieder frei gelassen werden.

Tierheim nur für Haustiere

Eine weitere Vorschrift gebe vor, dass auch die Unterbringung in Erfurts Tierheim keine Möglichkeit gewesen wäre. „In das Tierheim dürfen nur Haustiere gebracht werden. Der Waschbär ist ein Wildtier“, sagt Daniel Baumbach und fasst zusammen – auch um die Gerüchte, die sich in den vergangenen beiden Tagen verbreitet hatten, einzudämmen: „Es gab keine Alternative.“

Es könne zudem sein, so der Sprecher, dass der Waschbär die Staupe hatte – eine Viruserkrankung, die unter anderem auch Apathie auslöst. Am Wochenende hieß es, der Waschbär sein betrunken gewesen. Doch am heutigen Montag wurde dies nicht mehr bestätigt. Augenzeugen sollen gesehen haben, wie er an Glühweinbechern geleckt haben soll. Doch eine offizielle Bestätigung für das Betrunkensein des Tieres gibt es derzeit nicht. Ob das Tier nun noch einer tierärztlichen Untersuchung unterzogen wird und sich der Verdacht auf Staupe dann bestätigt, stand am Montagvormittag noch nicht fest.

Vermehrt Waschbären in Erfurt

„Klar indes ist: Der Waschbär ist in der Innenstadt angekommen. Es gibt bereits Gebiete, in denen die Bürger ihre Mülltonnen sichern, um die Tiere nicht noch anzulocken“, sagt Daniel Baumbach. Im Laufe des Tages wird es seitens der Stadtverwaltung noch Informationen geben, wie man sich verhalten sollte, falls man plötzlich einen Waschbär auf seinem Grundstück hat. Falsch sei jedenfalls, sich dem Tier derart zu nähern, wie es am Samstag zahlreiche Passanten gemacht hatten. Sie fotografierten nicht nur das hilflose Lebewesen, sondern ließen sich beschnuppern, kamen in direkten Kontakt. „Dieses Verhalten war äußerst gefährlich. Dass das Tier auch aggressiv sein konnte, zeigt das Video, auf dem der Feuerwehrmann zu sehen ist, der den Waschbären einfängt“, sagt Daniel Baumbach. Blitzschnell hatte der Waschbär rumgeschnappt und versuchte zu beißen, als er berührt wurde.

Der Waschbär zählt seit Juli 2016 zur Liste der unerwünschten Tier- und Pflanzenarten. Er steht in Deutschland nicht unter Naturschutz, er darf das ganze Jahr über bejagt werden.

