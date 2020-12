Heaven Shall Burn: Nach der Pandemie quer durch Europa

Für ihren dröhnenden Sound bekannt, ist die Thüringer Metal-Band Heaven Shall Burn musikalisch gerade zum Schweigen verdammt. Eigentlich wollte die international erfolgreiche Band aus Saalfeld derzeit mit ihrem im März erschienen Album „Of Truth and Sacrifice“ auf Tour sein. Trotz andauernder Corona-Pandemie hat Heaven Shall Burn nun aber Ersatztermine bekannt gegeben. Sänger Marcus Bischoff meldet sich zudem in einem neuen Song zurück.

„Supernøva“ heißt der Track auf dem Debütalbum der Metalcore-Band „Ghøstkid“ um den ehemaligen Eskimo-Callboy-Sänger Sebastian Biesler, in dem auch Bischoff zu hören ist. „Ich mache so etwas selten, obwohl es viele Anfragen gibt. Sebastian und ich kennen uns schon lange, schon seit Eskimo-Callboy“, sagt Bischoff. Daher habe er sich für das Feature entschieden. „Für ein Debütalbum hat das vor allem bei jungen Leuten gut eingeschlagen“, sagt er.

Auftritte in 14 Ländern geplant

Mit seinen Band-Kollegen Maik Weichert, Alexander Dietz, Eric Bischoff und Christian Bass will Marcus Bischoff im November und Dezember 2021 wieder auf Tour gehen. Geplant sind dann unter anderem Auftritte in Madrid, Paris, Kopenhagen und Erfurt.

Aber gibt die aktuelle Situation überhaupt Planungssicherheit für eine Tour durch insgesamt 14 verschiedene Länder her? „Ich bin zuversichtlich“, sagt Marcus Bischoff und fügt hinzu: „Wenn wir eine Tour erst planen, wenn die Konzerte wieder stattfinden können, dann sind wir zu spät dran“. Die Hoffnung liege nun in einem Impfstoff, sagt der Sänger, der hauptberuflich als Krankenpfleger in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld arbeitet.

Denn es werde für die Band Zeit, das Album „Of truth and sacrifice“ live zu spielen. „Man muss ja auch irgendwann raus gehen damit“, so Bischoff mit Verweis auf die neuen Songs, die bisher im größeren Rahmen nur bei einem Video-Auftritt des Metal-Festivals Wacken „live“ zu hören waren. „Rund elf Millionen Zuschauer hatten wir“, sagt er. Dennoch eine merkwürdige Situation für die Band. „Da stehst du dann vor zwanzig Kameras und tust so, als wäre es live. Es war eine tolle Erfahrung, aber ein Live-Konzert wird das nicht ablösen können.“

„Ziel beim Proben fehlt“

Bis zum nächsten Konzert werden sich Band und Fans noch ein knappes Jahr gedulden müssen. Der Tour-Auftakt ist für den 16. November 2021 in Saarbrücken geplant. Mit dabei wird die US-amerikanische Metal-Band „Trivium“ sein. Die beiden Bands verbinde eine lange Freundschaft. „Trivium haben ihr erstes Konzert in Europa in den 2000ern bei uns in Saalfeld gespielt. Danach kreuzten sich immer wieder unsere Wege“, sagt Bischoff.

Trotz der Ankündigung der neuen Tour ist die Pandemie-Situation für Heaven Shall Burn eine Herausforderung. „Mental ist das schwer, man hat kein Ziel beim Proben“, so Marcus Bischoff. Während des aktuellen Lockdowns probe die Band auch aus Sicherheitsgründen sowieso nicht. Dennoch ist der Frontmann zuversichtlich, ab November nächsten Jahres wieder auf der Bühne stehen zu können. „Vielleicht entstehen in der Zwischenzeit auch zwei bis drei neue Songs, aber konkret ist das noch nicht“, sagt Bischoff.

Wer Heaven Shall Burn live in Thüringen erleben möchte, der hat die Möglichkeit am 4. Dezember 2021 in der Erfurter Messehalle.