Heimkehrer im Rentenalter gesucht

Erfurt. Eine Studentin benötigt Heimkehrer aus Erfurt und Thüringen als Interviewpartner für ihre Masterarbeit.

Susanna Walter absolviert aktuell ihr fünftes Semester des Studiengangs Urbanistik an der Bauhaus-Universität und ist jetzt intensiv auf der Suche nach Interviewteilnehmern und -teilnehmerinnen für ihre Masterarbeit. In dieser beschäftigt sie sich mit Rückkehrern, die im Renten- oder Pensionsalter nach Erfurt beziehungsweise nach Thüringen zurückkommen, weil sie ihren Lebensabend in der Heimat verbringen möchten.

„Da das Thema noch sehr unerforscht ist, bin ich auf wertvolle Interviews angewiesen“, sagt sie. Mit den Gesprächen möchte sie verdeutlichen, warum die Menschen im Rentenalter zurückkehren in ihre Heimat, auch, wie es ihnen im Zusammenhang mit der Heimkehr nach den Arbeitsjahren ergangen ist. Sie möchte zudem herausarbeiten, wie Kommunen von solchen Rückkehrern profitieren könnten.

„Fragen Sie auch gerne Bekannte und Familienmitglieder, denn jede Idee oder jeder Hinweis helfen mir sehr“, so die Studentin. Sie versichert, dass sie persönliche Angaben vertraulich behandelt und nicht weitergibt.

Kontakt zu Susanna Walter per E-Mail: rueckkehrer.thueringen@yahoo.com