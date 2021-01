Helm für mehr Aufmerksamkeit

Sicherheit im Straßenverkehr kann nicht groß genug geschrieben werden. Technik spielt dabei eine immense Rolle, ebenso wichtig sind jedoch Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme. Vor allem letztgenannte ist teilweise den Menschen abhandengekommen. Dabei steht sie gleich im ersten Satz der Straßenverkehrsordnung. Fußgänger beschweren sich über rasende Radfahrer, diese wiederum über ignorante Autofahrer, und diese über Passanten, die ohne zu schauen über die Straße gehen. Der Kreis schließt sich, wenn niemand nachgibt, sind die Folgen ziemlich erwartbar.

Doch zurück zur Technik, die unsere Sicherheit erhöhen soll. Gestern radelte ein Mann an mir vorbei, es leuchtete nicht nur das Lämpchen am Sattel, sondern auch sein Helm. Er war wirklich gut sichtbar. Als er rechts abbog, blinkte ein weiteres Lämpchen im rechten Teil des Helmes. Ich war begeistert. Mancher wird nun sagen, solche Helme gibt es schon länger, doch hier in Erfurt sah ich ihn erstmals. Dieser Radfahrer wird definitiv besser wahrgenommen als einer mit normalem Helm oder gar ganz ohne Licht. Allerdings, eine Helmpflicht besteht ja nicht. Dabei schützt er Leben.

Was mich allerdings irritierte: Als ich mir verschiedene Helme im Internet ansah, die eine solche Leuchtfunktion haben, wurde zeitgleich die Lautsprecher- und Mikrofonfunktion angepriesen. Das mag praktisch sein – doch lenkt es nicht vom Straßenverkehr ab? Okay, telefonieren via Bluetooth in Auto und auf dem Rad ist erlaubt. Hauptsache, man hat das Handy nicht in der Hand . . . Irgendwie ist es schwierig mit der perfekten Sicherheit. . .