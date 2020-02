In Thüringen heiraten am heutigen 20.02.2020 mehr Paare als an gewöhnlichen Donnerstagen.

Erfurt. Das besondere Datum 20.02.2020 sorgt am heutigen Donnerstag für besonders reges Treiben in den Standesämtern. Allein in Erfurt geben sich zehn Paare das Ja-Wort.

Heute ist der perfekte Hochzeitstag - Viele Paare geben sich Ja-Wort

Das heutige Datum ist perfekt zum Heiraten: einfach zu merken. Das dachten sich auch zehn Paare, die für Donnerstag im Standesamt angemeldet sind, um sich das Ja-Wort zu geben. Zum Vergleich: Am 29. Februar trauen sich nur fünf Paare. Vor vier Jahren waren es: null. Ist ja auch nicht so schön, nur alle vier Jahre Hochzeitstag feiern zu können.

Sonderschichten werden am Donnerstag im Standesamt zwar nicht eingelegt, aber alle möglichen Termine wurden vergeben. Wir gratulieren den Verliebten und wünschen einen unvergesslichen Tag!

Ansturm auf Standesämter im Ilm-Kreis bleibt aus

Im Ilm-Kreis wird auf das besondere Datum jedoch wenig Wert gelegt. „Der 20.02. fällt auf einen Donnerstag, da ist es bei uns eher ruhig“, sagt Barbara Hülle vom Standesamt in Arnstadt, das ja mittlerweile auch für Plaue und Gräfenroda zuständig ist. Am 19.09.2019 - auch so ein besonderes Datum - gaben sich hier übrigens drei Paare das Eheversprechen.

In Waltershausen hat sich jeweils nur ein Paar für den 20. und den 22. Februar angemeldet, „alles im normalen Rahmen also“, sagt Ina Stapf, Leiterin des Standesamtes. „Dass nicht mehr los ist an diesen besonderen Daten, liegt aber auch an der Jahreszeit.“ Denn nach ihren Erfahrungen ist von Mai bis September Hoch-Zeit für Hochzeiten.

