In der Nordhäuser Straße in Erfurt gilt ab Mitte Juni die innerorts üblichen 50 km/h.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hier muss in Erfurt künftig langsamer gefahren werden

In der Nordhäuser Straße in Erfurt wird In der Woche vom 15. bis 19. Juni 2020 zwischen Demminer Straße und Lissaboner Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h auf die innerorts übliche Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h reduziert. Darüber informierte am Freitag die Stadtverwaltung. Die Ampelanlagen würden angepasst.

Auch wenn damit insgesamt langsamer gefahren werden müsse als bisher, werde dadurch der Verkehrsfluss gleichmäßiger und die Verkehrssicherheit erhöht, hieß es zur Begründung. Da es in der Regel keiner Anzeige der Innerortsgeschwindigkeit 50 km/h bedarf, würden die vorhandenen Verkehrsschilder „60 km/h“ entfernt. Autofahrer werden gebeten, die veränderte Verkehrsregelung zu beachten.