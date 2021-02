Hilferufe aus Erfurter Wohnung

Erfurt Am Sonntagmittag meldete sich eine aufgeregte Erfurter Bürgerin aus dem Erfurter Norden bei der Polizei.

Auf Grund von Hintergrundgeräuschen während des Telefonats gingen die Beamten der Notrufzentrale von einer wilden Familienstreitigkeit aus. Bei der Prüfung stellte sich jedoch vor Ort heraus, dass es ganz und gar nicht zum Streit gekommen war.

Die Bürgerin war laut Polizei am Notruf so aufgeregt, da ihr der Kühlschrank aus der Wohnung entwendet wurde. Die über so viel Dreistigkeit staunenden Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Erst Polizeikontrolle in Erfurt gemütlich ignoriert, dann doch noch angehalten