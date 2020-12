„Hochzeitsprämie“ gut investiert

Obernissas Ortsbürgermeister Werner Nolte tagt mit dem Ortschaftsrat im Freizeitzentrum jetzt in einem Anbau - in einem umgebauten Bürocontainer.

Das Timing war perfekt! Kurz bevor es anfing, richtig kalt zu werden, war die neue Heizung fertig. Schornsteinfegermeister Robert Haußen bescheinigte, dass alle Werte im grünen Bereich liegen, dass der Winter im Freizeitzentrum in Obernissa kommen kann. Etwa 8000 Euro wurden in die neue Heizung investiert – mit der Aussicht, dass diese effektiver funktioniert, der Gemeinde Betriebskosten spart. Zuvor wurden etwa 16.000 Euro in die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Elektroanlage gesteckt – und die letzten drei noch aus DDR-Zeiten stammenden Türen ersetzt.