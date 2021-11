Humor, Tanz und viele Ehrungen in Alach

Alach. Der KCA feiert sein 33-jähriges Bestehen und bereitet in der Auftaktveranstaltung einen wunderbaren Abend.

Großes Ziel: der Bratwurst-Contest. Am 28. Mai lösen der Karneval Club Alach sowie Ortsteilbürgermeister Rainer Blasse gemeinsam mit Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein ihre Saisonwette ein, die dieses Mal keine richtige Wette ist.

„Wir wissen nicht, wie sich das alles entwickelt mit Corona. Von daher gibt es in diesem Jahr keine drei Umschläge, aus denen ihr einen zieht, sondern ich habe eine andere Idee“, wendet sich Rainer Blasse an den KCA-Präsidenten Ronny Junghanß. Der Verein möge zehn Personen finden, die in der Intensivmedizin arbeiten. Sie und ihre Familien werden zum großen Bratwurst-Contest nach Alach eingeladen. Die Unkosten übernehmen der OB und Rainer Blasse.

Es ist ein stiller Moment, dort im Saal zu Alach. „Es hängt so viel Traurigkeit an dieser Pandemie“, reagiert Ronny Junghanß. „Diese Aufgabe nehmen wir gerne an.“ Der tosende Applaus zollt nicht nur der Idee, sondern allen im Gesundheitswesen Arbeitenden Respekt.

Gründungspräsident istimmer noch im Vorstand aktiv

Natürlich, Corona spielt auch an diesem Samstagabend keine unwesentliche Rolle – weder bei der Organisation noch in den Büttenreden oder bei den Tänzen. Unter 3G-Plus feiert der KCA sein 33-jähriges Jubiläum. 1988, am 7. Februar, hatten einige mutige Alacher beim Frühschoppen der freiwilligen Feuerwehr den Entschluss gefasst, einen Karneval-Club zu gründen. Einer von ihnen war Jörg Wutschig. Als Gründungspräsident hatte er das Amt bis 2006 inne und ist immer noch als Beisitzer im Vorstand aktiv. Er erhielt, wie Ralf Pirags, der auch seit 1988 ununterbrochen Mitglied ist, den Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Silber.

Auch viele weitere Mitglieder zeichnet der Verein während seiner Auftaktveranstaltung aus, teils mit eigenen Ehrungen, teils mit Orden des Landesverbandes. Sie alle, jeder Einzelne, symbolisieren den Zusammenhalt im Club.

Doch auch andere Vereine aus Erfurt und die befreundete Faschingsgesellschaft „Feucht-Fröhlich“ aus Franken lassen es sich nicht nehmen, das Jubiläum mit den Alachern zu feiern. Horst Pohl in der Bütt, Andrea aus Schmira berichtet von ihrem Karl, und der singende Kleingärtner Norbert aus Töttelstädt trällert über Kreativität unter Zeitdruck und: Corona. „Ich muss immer aufpassen, dass ich diese Tüte hier nicht einatme“, sagt er und zeigt auf den Schutz des Mikrofons.

Jedem im Saal ist klar, dass völlig ungewiss ist, ob es weitere Festveranstaltungen in dieser Session geben wird – umso mehr genießen allen diesen Abend.