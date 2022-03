Hunderte bei Protest gegen Corona-Impfpflicht in Erfurt

Erfurt. Hunderte demonstrierten Sonntagnachmittag auf dem Erfurter Domplatz gegen die Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegesektor, die formal ab Mitte März gilt.

Aufgerufen hatten unter anderem der Verein „Bürger für Thüringen“ und die gleichnamige Partei. Mehrere Redner bezeichneten die Impfpflicht als verfassungswidrig. Die Teilnehmer hielten sich zuerst nur außerhalb des abgesperrten Kundgebungsbereichs auf, weil dort die Maskenpflicht galt. Die Polizei sah nach Ansagen davon ab, die Auflage durchzusetzen.

Die Polizei schrieb am Sonntagabend von in der Spitze etwa 720 Demonstranten. Es kam demnach immer wieder zur Missachtung von Auflagen, sodass die Teilnehmer durch Versammlungsleiter auf die Einhaltung hingewiesen werden mussten. Nach der angemeldeten Versammlung formierte sich ein Aufzug von etwa 100 Personen, welche sich vom Domplatz in Richtung Anger bewegte. Den Teilnehmer wurden die Auflagen durch Lautsprecherdurchsagen bekanntgegeben. Nach dem Anger löste sich der Aufzug in der Schlösserstraße auf.