Nachdem der Domplatz gesperrt wurde, versammelten sich einige Gruppen in der Marktstraße. Gegen 17 Uhr wurde auch dort von der Polizei ein Versammlungsverbot wegen Verstößen gegen Abstandsregeln ausgesprochen und die Passanten aus der Straße gedrängt.

Im Ansatz erstickt: Illegale Corona-Kundgebung in Erfurt unterbunden

„Ich werte das als Überfall.“ In der Erfurter Marktstraße widersetzt sich am späten Samstagnachmittag ein Mann mit drastischen Worten den Anweisungen der Polizei. Immer wieder fordert er die Beamten lauthals auf, ihre Bestellungsurkunde als Beamte vorzuzeigen – den Dienstausweis würde er nicht anerkennen. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.