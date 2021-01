Erfurt/Kreis Sömmerda Mitten im Willroder Forst werden Wildgerichte aufgetischt. Der Rost brennt an allen Samstagen und Sonntagen im Januar.

Im Forsthaus Willrode gibt es Wild to go

An den kommenden Winter-Wochenenden gibt es für alle Waldbesucher in der Gegend des Forsthauses Willrode ein besonderes Angebot: Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten der derzeitigen Corona-Verordnung, wird im Innenhof des Forsthauses an allen Samstagen und Sonntagen im Januar, jeweils von 10 bis 16 Uhr der Wild-Rost brennen.

Die Wildgerichte werden corona-gerecht in einer „to go“ Variante angeboten und sind zum Verzehr bei der anschließenden Winterwanderung bestens geeignet. Alle Besucher werden höflichst gebeten, sich an die Hygienevorschriften und Abstandsgebote zu halten.