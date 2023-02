Harald Lapp ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am Zentralklinikum Bad Berka.

Impfen, Covid, Hand aufs Herz: Chefarzt spricht am Erfurter Anger über Corona-Folgeerkrankungen

Erfurt. Harald Lapp ist als Kardiologe in Erfurt geschätzt. Beim Medizin-Forum im Haus Dacheröden stellt er sich Fragen rund um die Auswirkungen von Corona.

Die Vortragsreihe der „Frechen Fragen an Chefärzte“ der Zentralklinik Bad Berka im Haus Dacheröden am Erfurter Anger thematisiert am Donnerstag die Folgen einer Covid 19-Infektion für das Herzkreislaufsystem. Harald Lapp, Chefarzt der Klinik für Kardiologie im Herzzentrum, ist gemäß dem Titel der Veranstaltungsreihe offen für alle Fragen rund um Covid und Auswirkungen.

Veranstaltungsreihe im Haus Dacheröden

So sollten auch – wie aktuell und zunehmend diskutiert – die Auswirkungen von Impfungen nicht ausgeklammert werden. Die Vortrags- und Fragerunde beginnt um 19 Uhr. Die Veranstaltung kann auch live verfolgt werden: www.zentralklinik.de/live. Es ist möglich, Fragen im Chat zu senden.