Impftermine in Erfurt werden eingehalten

Seit gut einer Woche sind die beiden Impfzentren in der Landeshauptstadt in Betrieb. Täglich werden ab 14 Uhr über 80-Jährige geimpft, macht in der Summe etwa 140 Impfungen pro Tag. „Es ist sehr gut angelaufen“, sagt Norbert Daumann. Der Erfurter Arzt organisiert gemeinsam mit Michael Sakriß unter Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigung die Impfzentren und auch das Impfen in den Heimen. „Der Impfstoff für die angemeldeten Personen ist vorhanden.“ Schwierig sehe es mit weiterem Impfstoff aus. Die Wiederholungsimpfungen seien jedoch gesichert. „Wir könnten personell jederzeit hochfahren und auch den Vormittag mit Schichten in den Zentren belegen – aber uns fehlt der Impfstoff.“ Die Bereitschaft der Ärztekollegen sei sehr hoch.

Ist am Ende des Tages eine Dosis übrig, weil jemand nicht zum Termin erschien – was nach Aussage von Norbert Daumann höchst selten ist -- wird diese an eine Person der Prioritätengruppe 1 vergeben. „Es wird kein Impfstoff weggeschmissen. Wir haben eine Liste, aus der wir dann schnell denjenigen anrufen. Der Impfstoff muss abends verbraucht sein, am nächsten Tag ist er unbrauchbar.“ Allergische Reaktionen sind dem Arzt von Impfungen in Erfurt bisher nicht bekannt.