Unvermindert wird im Verdachtsfall auch in Erfurt auf das Coronavirus getestet. Der 7-Tage-Inzidenzwert ist im Vergleich zu Mittwoch erneut ganz leicht gestiegen und liegt bei 165,4.

Erfurt Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 muss das Gesundheitsamt auch am Donnerstag nicht vermelden. Es wurden aber weitere 45 Erfurter positiv auf das Coronavirus getestet.

In Erfurt weitere 45 Menschen positiv auf Corona getestet

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Erfurter hat sich in den zurückliegenden 24 Stunden um 45 erhöht, meldet das Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen. Damit gibt es in Thüringens Landeshauptstadt 824 nachgewiesene aktive Infektionen.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt ganz leicht erhöht bei 165,4 - am Vortag 164,0 wurde der Wert notiert. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 59 auf 3075 gestiegen. Unverändert ist die Zahl der registrierten Todesfälle: 108 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Bis Donnerstag, 21. Januar, 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 4007 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die beiden Krankenhäuser in der Stadt gelangen mittlerweile trotz stabiler Neuinfektionszahlen an ihre Kapazitätsgrenzen hinsichtlich der Intensivbetten. Das KKH erhöht gerade seine Zahl der Intensivbetten, indem es eine dritte Corona-Station einrichtet. Das Helios-Klinikum verschiebt Operationen, um mehr Intensivbetten vorhalten zu können.