"In the Ä tonight": Neuer Termin für Ärzte-Konzert in Erfurt steht fest

„Haben wir euch gefehlt?! Habt ihr uns vermisst?!Ist euch jetzt klar, dass mit uns die Welt schöner ist?!“ Noch dauert es, bis die Ärzte die Bühnen wieder rocken. Aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung, Großveranstaltungen bundesweit bis Ende Dezember 2020 weiter auszusetzen, müssen die geplanten Termine der „In The Ä Tonight - Die Tour von und mit DIE ÄRZTE“ ebenfalls verschoben werden: „Liebe Fans der besten Band der Welt, leider können aufgrund behördlicher Auflagen im Zusammenhang mit Covid-19 die Konzerte der ‘In The Ä Tonight Tour’ in 2020 nicht stattfinden. Wir haben mit der Band entschieden, die Tour Ende 2021 nachzuholen.“

Das sind die neuen Nachholtermine:

15.11.2021 - Leipzig, Quarterback Immobilien Arena (verschoben vom 10.11.2020)

16.11.2021 - Leipzig, Quarterback Immobilien Arena (verschoben vom 11.11.2020)

28.11.2021 - Erfurt, Messe (verschoben vom 05.12.2020)

26.11.2021 - Chemnitz, Messe Chemnitz (verschoben vom 13.12.2020)

Die Tickets behalten für die neuen Termine im kommenden Jahr ihre Gültigkeit. Falls jemand den Nachholtermin nicht wahrnehmen kann, können die Tickets zurückgegeben werden. Die Karten können ab dem 28. September zurückgegeben werden - allerdings ausschließlich an den VVK-Stellen, bei denen die Tickets gekauft wurden, und nur gegen Rückgabe des Originaltickets.

Musikvideo in der Corona-Krise

In der Corona-Krise waren die Ärzte nicht untätig. Mit dem „Lied für jetzt“ meldeten sich die drei aus der Quarantäne. Darin beschrieben Bela B., Farin Urlaub und Rod Gonzales in altbekannter Ärzte-Manier die Langeweile zuhause und zeigten - wie so oft mit einem ironischen Augenzwinkern - Beschäftigungsmöglichkeiten auf. In obligatorischer Ärzte-Leichtigkeit erzählt der Song vor allem eines: „Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache auf der Welt.“