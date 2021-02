19 weitere Covid-Infizierte in Erfurt - Sieben-Tage-Wert liegt bei 79,4

Ein deutliches Absinken der Sieben-Tage-Inzidenz für die Landeshauptstadt meldet die Stadtverwaltung Erfurt. Diese liegt am Samstag bei 79,4. Tags zuvor betrug sie noch 93. Somit wurden mit Stand Sonnabend, 8 Uhr, in Erfurt insgesamt 5190 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 19 gestiegen. Vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden registriert. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

