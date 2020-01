Japanisches Restaurant setzt auf landestypische Ramen-Suppen

Ramen sind eine eigene Art japanischer Nudeln. Vor allem die daraus hergestellte Nudelsuppe ist eine Spezialität des Landes. Mit Ramen und ihrem Chefkoch und Ramen-Meister Tadashi Yamada will Masami Rudolph demnächst das Speisenangebot der Erfurter erweitern. Aktuell ist der Gebäudeteil des Hauses „Zur grünen Aue und Kardinal“ am Anger 6 aber noch eine Baustelle, doch im April, so der Plan, soll es hier Suppe geben, wie sie an jeder Straßenecke in Tokio, Osaka oder Sapporo zu haben ist.

In der barocken Dreiseitenhofanlage, wo Zar Alexander I. von Russland Napoleon während des Fürstenkongresses von 1808 empfing, ist hinter dem linken Fassadenteil eine Bank beheimatet, rechts wird künftig japanisch gekocht. Masami Rudolph, die ein „Jen“ genanntes Restaurant seit 2016 in Jena betreibt, will nun eine Zweigstelle in Erfurt eröffnen. Ihren Chefkoch und Ramen-Meister bringt sie aus Ostthüringen mit. „Unser Konzept ist es, mit regionalen Zutaten und japanischen Gewürzen wie beispielsweise Misopaste und Sojasoße, unsere speziellen Ramen zu servieren“, sagt Masami Rudolph. Verzichtet wird dabei auf Glutamat und andere künstliche Geschmacksverstärker. Es gibt vegane Suppen und alle sind gesund, sagt die Chefin, die von Haus aus Medizinerin ist. Als Hals-Nasen-Ohren-Ärztin führte sie der Weg aus Japan nach Deutschland, wo sie seit mehr als 20 Jahren lebt. „Der Liebe wegen“, kam sie her, wie sie lächelnd sagt. Hannover und Ulm waren dabei Stationen, die bislang letzte dann Jena.

Einige japanische Gerichte hatte sie all die Jahre auf dem häuslichen Speiseplan. Doch die Ramen-Zubereitung sei ihr nie wirklich gelungen, wie sie sich erinnert. Schließlich kann eine einzelne Suppe auf mehr als 50 Zutaten kommen. So kam die Idee auf, einen Ramen-Meister nach Deutschland zu holen und ein eigenes Restaurant zu eröffnen, um diesen Makel zu beheben und die Vielfalt um die traditionellen Nudelsuppen zu vergrößern, wie sie erklärt. In der Person von Tadashi Yamada wurde sie fündig. Zehn Jahre hatte der heute 32-Jährige schon als Ramen-Meister gearbeitet.

Werden Ramen-Suppen in Japan eher mittags oder sogar spät nachts zum Reiswein Sake gegessen, setzt die gebürtige Japanerin in Erfurt auf ein Mittags- und Abendangebot. Von einem Imbiss soll sich das Restaurant klar absetzen, auch optisch, hier werde es keine Instantnudeln geben sondern solche aus eigener Produktion und mit Dinkel als Grundlage. Serviert werden die Suppen an gut 50 Plätzen im Restaurant, im Sommer sollen weitere vor dem Haus dazukommen. Und Sushi? Das wird im Restaurant am neuen Angerbrunnen allenfalls eine Nebenrolle spielen. Ein Sushi-Meister aus Japan jedenfalls wird zum Küchenteam des Hauses gehören – allerdings um von Ramen-Meister Tadashi Yamada die Zubereitung der Suppen zu erlernen.