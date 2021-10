Jugendliche schießen mit Rüben umher – Autobesitzerin erwischt Diebe auf frischer Tat

Jugendliche haben in Niedernissa mit Rüben umher geschossen. (Symbolbild)

Erfurt. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Aufmerksame Nachbarin bemerkt Einbrecher

Eine aufmerksame Nachbarin informierte am frühen Sonntagmorgen die Polizei. Sie bemerkte Licht und Personen im Keller eines Mehrfamilienhauses und vermutete Einbrecher. Die Polizisten konnten im Keller des Hauses einen 38 Jahre alten Mann und eine 34 Jahre alte Frau feststellen. Beide entwendeten laut Polizei am Freitag den Hausschlüssel in der Wohnung einer Bekannten und verschafften sich dann Sonntagmorgen Zugang zum Keller des Hauses. Sie waren offensichtlich noch nicht fündig geworden, da klickten schon die Handschellen. Anschließend ging es für beide direkt ins Gefängnis, da sie noch einen Haftbefehl offen hatten.

Autobesitzerin überrascht Diebe

Der Schreck war groß, als eine 26-jährige Erfurterin am Sonntagvormittag zu ihrem in der Schlachthofstraße geparkten Auto zurückkehrte. Hier musste sie feststellen, dass zwei Personen gerade ihren VW Caddy durchwühlten. Laut Polizei handelte es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann und eine etwa 20 Jahre alte Frau. Als sie die beiden ansprach, ergriffen sie mit dem Fahrrad die Flucht. Die Geschädigte verfolgte die Täter noch, verlor sie jedoch kurze Zeit später aus den Augen.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass das Diebspärchen eine Campingbatterie und ein faltbares Solarpanel entwendet hatte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 550 Euro.

Jugendlicher Übermut

An einem Feldrand in Niedernissa abgelegte Futterrüben übten in der zurückliegenden Nacht laut Polizei einen unwiderstehlichen Reiz auf drei noch unbekannte Jugendliche aus. Mit Hilfe eines Plastikrohres schossen sie die Rüben durch die Gegend und beschädigten hiermit einen geparkten Motorroller. Damit nicht genug, demontierten Sie den Spiegel des Rollers samt seiner Halterung und entwendeten diesen. Im Anschluss traten sie noch den Außenspiegel eines Pkw Chrysler ab. Hinweise zu den möglichen Tätern nimmt die Polizei unter Telefon 0361 / 7443 0 entgegen.