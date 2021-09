Junge Frauen werfen Warnbake aus Parkhaus in Erfurter Innenstadt

Erfurt. Eine Warnbake ist Samstagabend in Erfurt auf einen Mercedes geworfen worden, in dem eine junge Frau saß.

Eine Warnbake, die auf ein Auto in der Erfurter Innenstadt geworfen wurde, hat für große Aufregung am Samstag gesorgt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wollte ein Pärchen am frühen Samstagabend in der Erfurter Innenstadt in einem Imbiss das Abendessen besorgen. Während ihr Freund im Schnellimbiss auf die Bestellung wartete, blieb die 25-Jährige im Auto.

Plötzlich schlug eine Warnbake auf die Motorhaube des Mercedes und sorgte nicht nur für Beschädigungen, sondern auch für einen bleibenden Eindruck bei der Erfurterin. Zwei unbekannte junge Frauen hatten diese von dem Parkhaus des Anger 1 geworfen.

Es werden Zeugen gebeten, sich unter der Vorgangsnummer 217461/2021 bei der Polizei zu melden.

