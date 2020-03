Erfurt. Beim Klauen von Alkohol und Nahrungsmitteln beobachtet wurden mehrere Männer am gestrigen Montag in einem Discounter Erfurt.

Junge Männer stehlen Alkohol und Nahrungsmittel aus Discounter

Wie die Polizei mitteilt, hatten die überwiegend junge Männer am Montagabend in Erfurt versucht, aus einem Discounter Alkohol und Nahrungsmittel zu stehlen. Hierzu hatten sie ihre bereits gestohlenen Waren am Ausgang versteckt, um sie anschließend unbemerkt stehlen zu können.

Zudem hatten gleich mehrere Kunden in dem Geschäft beobachtet, wie sich die Männer weiteren Alkohol in ihre Jacken steckten. Als die Männer dies bemerkten, gingen zwei von ihnen zur Kasse, um etwas von ihrem Diebesgut hier zu bezahlen. Hier wurden sie anschließend von der bereits informierten Polizei in Empfang genommen.

Die anderen Männer konnten mit dem Rest der bereits gestohlenen Ware unerkannt entkommen. Gegen die beiden Gefassten wird nun strafrechtlich ermittelt.