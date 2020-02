Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Karneval nimmt Fahrt auf

Der Erfurter Karneval geht seinem Finale entgegen – und die Stimmung steigt. Gleich fünf Vereine luden am Wochenende zu Veranstaltungen ein.

Sitzungspräsident Jörg Ospalek und Co-Moderator Torsten Fritsche begrüßten am Samstag zur Prunksitzung der Erfordia Carneval Vereinigung (ECV) im Johannes-Lang-Haus an der Allerheiligenstraße in Erfurt. Höhepunkte der Veranstaltungen waren zum einen das Erfurter Prinzenpaar – René I. und Nadin I. und deren Prinzengarde.

Weiterhin traten Mitglieder des Erfurter Senats mit ihrem Präsidenten Dr. Matthias Fertig als Senats-Dancer mit einem Queen-Medley auf, Jens – alias Hildegard – aus Effelder zelebrierte seine Bütt musikalisch und Matthias aus Töttelstädt redete über das Trinken. Jetzt freuen sich die Narren des ECV auf die nächsten Termine. So sind sie am Samstag beim Rathaussturm dabei, am Sonntag beim Festumzug und am Rosenmontag wird eine Gemeinschaftsparty gefeiert – erst am Dienstag wird abdekoriert – im Dasdie Brettl.

Im 45. Jahr nach seiner Gründung lud am Samstag auch der Karneval Club Braugold zur Festsitzung in die Alte Parteischule ein. Doch dieser Abend war anders als die Jahre zuvor. Er war von Anfang an geprägt vom Abschied der langjährigen Präsidentin Petra Wilschewski und dem Einfluss ihrer Arbeit. Schon zu Beginn wird klar, wie wichtig Wilschewski die Nachwuchsarbeit ist, indem sie die Verantwortung für die diesjährige Sitzung an Chantal Ludwig übergibt. Der jungen Erfurterin schien die Aufgabe als Moderatorin sichtlich zu gefallen. Mit viel Selbstbewusstsein, das sie in verschiedenen Stationen beim KCB erlangte, führte sie stets mit einem flotten Spruch auf den Lippen durch den Abend.

Feierliche Verabschiedung für die scheidende Präsidentin

Petra Wilschewski wurde feierlich verabschiedet. Foto: Marie Dietzel

Der scheidenden Präsidentin wurde am Samstag mehrfach für ihr 20-jähriges Engagement als Präsidentin gedankt. Der letztjährige Prinz Kai I. (Grün) sang hierzu nicht nur das Eröffnungslied, sondern hatte gleich mehrere Showeinlagen vorbereitet, unter anderem mit seiner Ingerslebener Schalmeien Bigband.

Auch im Programm zeigte sich, welchen bleibenden Einfluss die noch amtierende Präsidentin hinterlässt. Mehrfach zeigte der Nachwuchs, welch Talente der Verein bereits besitzt und wie das sukzessive Fördern auch noch in entfernter Zukunft dem Verein zuträglich sein wird. Ein Highlight unter vielen war sicher der Auftritt des Kinderprinzenpaares, welches durch seine kurzweilige Bütt den Saal der Alten Parteischule in schallendes Gelächter tauchte.

Alia I., selbst KCB Mitglied, und Quinn-Silas I. vom KKH präsentierten dabei dem Publikum ihre komödiantischen Reden, welche aus der Feder Wilschewskis stammten.

Sowohl das Kinderprinzenpaar, als auch das diesjährige Prinzenpaar des GEC, das es sich auch nicht nehmen ließ, an diesem Abend vorbei zu schauen, stehen für die freundschaftliche Zusammenarbeit verschiedener Karnevalsvereine, betonte Wilschewski. Eines ihrer Herzensprojekte, der Juniorentanz gegen Mobbing, zeigte eindrucksvoll, welchen gewichtigen Eindruck die scheidende Präsidentin beim KCB hinterlassen wird.

Und gerade diese empathische Seite der ehrenamtlichen Vereinsführerin honorierten Vertreter von Vereinen wie dem Karneval Club Alach, Karnevalsverein Narrhalla aus Arnstadt, dem Festkomitee Erfurter Karneval (FEK) oder dem Karneval Klub Helau (KKH) aus Erfurt. Auch die Senatoren des GEC ließen es sich nicht nehmen, vorbei zu schauen, und brachten neben einem amüsanten Queen-Medley auch noch eine großzügige Spende von 550 Euro für die weitere Förderung der jungen Karnevalisten mit.

Der Abend stand ganz und gar unter dem Slogan „Liebe zum Karneval“. Ob durch Petra Wilschewski, die auch ein letztes Mal in ihre Paraderolle der Emma auftrat, oder die vielen Auftritte der Kinder, Jugendlichen und natürlich auch Erwachsenen. Jeder zeigte hingabevoll, wie sehr ihm Karneval am Herzen liegt.