Corona-Krise in Thüringen: Kaum Unterricht im virtuellen Klassenzimmer

Einen Fahrplan durchs Dickicht von mathematischen Thermen, englischen Zeitformen und Inhalten von Goethes Gedichten hat Leon quasi im Homeoffice erstellt. Dort befindet sich der Teenager seit gut zehn Tagen, mit ihm seine Eltern, die wie er zwangsweise zu Hause arbeiten. Die Schule fällt schon die zweite Woche aus, nicht aber der Unterricht. Am ersten Tag der durch Corona bedingten Schließung hat der 13-Jährige einen Stapel an Aufgaben für alle Fächer ins E-Mail-Fach bekommen. Zu bearbeiten bis zu den Osterferien. Ein Konzept mit Lernzielen, zeitlicher Struktur und begleitendem Feedback jedenfalls sieht anders aus.

So ergeht es derzeit vielen Schülern und mit ihnen den leidgeplagten Eltern. Doch es gibt kreative Ausnahmen, wie eine Umschau in Erfurt und ins Umland zeigt. Manch technisch versierter Lehrer greift tief in die Trickkiste, um den Unterricht virtuell fortsetzen zu können. Twitch, Youtube, Skype – der virtuellen Varianten gibt es viele.

Michael Hose, der für die CDU im Bildungsausschuss der Stadt sitzt und selbst Lehrer in Königsee ist, testet gerade unter Livebedingungen aus, was geht. Er weiß, dass die digitale Kompetenz seiner Kolleginnen und Kollegen vom blutigen Anfänger bis zum digitalen Experten reicht. Er selbst sieht sich irgendwo in der Mitte und lässt sich gern von seinen Schülern helfen, technische Probleme zu lösen. „Warum auch nicht?“, sagt er. Wissenstransfer geht auch anders herum.

Seine Schüler waren es auch, die ihm vorgeschlagen haben, Disquad zu nutzen. Das Chat- und Kommunikationstool, das sonst bei Baller- und anderen Multiplayer-Computerspielen zur Kommentierung zum Einsatz kommt, lässt Verabredungen mit seiner 28-köpfigen Klasse zur Schulstunde zu. „Wer meine Frage beantworten kann, kann sich melden. Ich kann aber auch einfach jemand dran nehmen und testen, ob er aufgepasst hat“, sagt Hose.

Er sieht die Not, den Frontalunterricht ins Internet zu verlegen, als Chance: „Es gibt viele coole Sachen dafür, von denen ich noch nie gehört hatte“, sagt er. „So lange wir das unter Kontrolle behalten, ist doch alles gut. Niemand erwartet doch von uns, dass wir von einen Tag auf den anderen zu Experten werden“, sagt der Lehrer und Bildungspolitiker. Wer daran scheitere, der könne schließlich immer noch zum Telefon greifen, um seinen Schülern ein individuelles Feedback zu geben.

Dass Thüringens Datenschutzbeauftragter Lutz Hasse zu Beginn der Krisenphase davor gewarnt hat, Dienste wie Google oder Whatsapp für den Schülerkontakt zu nutzen, hält Hose für falsch: „Datenschutz ist aktuell garantiert nicht unser Hauptproblem. Statt abzuraten, hätte er lieber sagen sollen, was geht.“ Gezeigt hätten die letzten Tage jedenfalls, dass die Schulen und Lehrer ihre digitalen Kompetenzen dringend erweitern müssten.

Diese Ansicht teilt Romy Kornau, Sprecherin der Evangelischen Schulstiftung Mitteldeutschland. Auf Initiative und mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins sei ein Videokonferenzsystem eingerichtet worden – genutzt zur Premiere von den diversen Schulleitungen, um sich über besonders gelungene Beispiele virtueller Klassenzimmer auszutauschen. „Wir sollten die schulfreie Zeit auch dazu nutzen, ein freies Projekt zu erstellen oder eine besondere Präsentation erarbeiten zu lassen“, sagt sie. Gewünscht sei der Spagat: Schüler am Ball zu halten, aber auch Muße für andere Themen zu geben.

Einmal mehr wird zudem deutlich, wie sehr die Angebote von handelnden Personen abhängig sind: Das Video einer Übungseinheit, aufgenommen von einer Sportlehrerin, soll das Immunsystem der Schüler stärken. Ein anderer Lehrer biete in einem fünfwöchigen Kurs an, das Instrument Ukulele zu erlernen. „Digitaler Unterricht ist für alle eine große Herausforderung und ein langer Prozess“, sagt Romy Kornau.

Erst am Freitag vergangener Woche war ein Rahmenvertrag mit einem führenden Lern-Managementsystem-Anbieter abgeschlossen worden für alle Schulen in Trägerschaft der Stiftung. Ein Schritt in die richtige Richtung, welcher in der Corona-Krise aber zu spät kam. „Das ist ein Plan von zwei Jahren, der lässt sich nicht an einem Wochenende umsetzen“, hofft die Stiftungssprecherin auf Verständnis.