Senior Matthias Rein will Situation in Einrichtungen entschärfen.

Corona-Pandemie: Erfurter Kirchenkreis will in Einrichtungen helfen

Wie können Christen in Zeiten der Pandemie praktische Hilfe leisten? Die Leitung des Kirchenkreises Erfurt hat jetzt in einem Brief an Erfurter Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen für den großen Einsatz gedankt und Unterstützung angeboten. Corona-Blog: Über 300 Soldaten im Einsatz - Landtagswahl wird verschoben

Personalknappheit durch Krankheit und Erschöpfung des Personals sowie organisatorische Herausforderungen im Zusammenhang mit verstärkten Testungen und den bevorstehenden Impfungen: In den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Erfurt gibt es wegen hoher Infektionsraten zurzeit jede Menge zu tun. Dies war Thema bei der ersten Sitzung der Leitung des Kirchenkreises Erfurt Anfang Januar.

„Uns haben in den zurückliegenden Wochen Berichte über die Situation in den Krankenhäusern und Altenheimen in Erfurt und Umgebung erreicht“, berichtet Dr. Matthias Rein, der Senior des Kirchenkreises Erfurt. „Diese Berichte haben uns sehr bewegt“, erzählt er. „Die vielen Todesfälle belasten Angehörige und Pflegende sehr. „Wir wollen es nicht bei guten Worten belassen und haben überlegt, welches Zeichen wir Christen in dieser extrem schwierigen Phase der Pandemie senden können“, so Rein.

Wegen hoher Belastung am Rand ihrer Kräfte

Im Ergebnis entstand ein Brief an Mitarbeitende in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in dem der Kirchenkreis den Menschen für ihren großen Einsatz dankt. Solche Dankesbriefe seien beispielsweise an das Personal im Helios-Klinikum, der Lebenshilfe Erfurt, an das Katholische Krankenhaus, die Stadtmission, an die Altenheime in Erfurt sowie an das Christophoruswerk gegangen.

In den Briefen wird auch praktische Hilfe angeboten. „So prüfen wir derzeit, ob es Möglichkeiten für den Einsatz fachlich geeigneter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kirchenkreises in Einrichtungen des Christophoruswerkes gibt“, berichtet Matthias Rein. Schließlich sei der Kirchenkreis gemeinsam mit der Caritas im Bistum Erfurt Träger des Christophoruswerkes.

Dr. Björn Starke, der Geschäftsführer des Christophoruswerkes, begrüßt die Initiative: „Viele Mitarbeitende bei uns sind wegen der hohen Belastungen, unter anderem durch Personalknappheit, am Rand ihrer Kräfte.“ „Wir Christen in Erfurt sind wegen der derzeitigen Lage sehr besorgt“, sagt Matthias Rein. In vielen Familien in Erfurt gebe es mittlerweile Erkrankte und auch Todesfälle. Rein appelliert deshalb an die Menschen, der dringenden Aufforderung von Bundes- und Landesregierung nachzukommen und unmittelbare Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden: „In dieser Phase der Pandemie ist das ein wichtiges Zeichen von Verantwortung und christlicher Nächstenliebe.“