Erfurt. Die Stadt verzichtet auf die am 30. März und am 30. April fällig werdenden Abbuchungen. Bund und Land sollen für den Kostenausfall aufkommen.

Kita-Gebühren in Erfurt werden vermutlich erlassen

Die Erfurter Eltern können darauf hoffen, dass ihnen die Gebühren für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas und Horten während der Corona-Pause erlassen werden. Zunächst verzichte die Stadt auf die am 30. März und am 30. April fällig werdenden Abbuchungen, bestätigt die Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Anke Hofmann-Domke (Linke). Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zugleich geht sie davon aus, dass die Gebühren auch rückwirkend nicht erhoben werden müssen. „Alle politischen Verantwortungsträger wollen eine gute Lösung erreichen", betont die Bürgermeisterin. Eine „gute Lösung" bedeute konkret, „dass, wenn Kinder nicht betreut werden, auch keine Gebühren erhoben werden", erläutert sie auf Nachfrage. Allerdings hoffe die Stadt darauf, dass vor allem Bund und Land eine Regelung finden, wie den Eltern die Gebühren erlassen werden können. „Wenn das nicht der Fall sein sollte, müsste der Stadtrat über eine Aussetzung der Gebührensatzung entscheiden", sagt Hofmann-Domke. In der gültigen Satzung ist eine außerplanmäßige Betreuungspause nicht vorgesehen. Das Land kündigte einen „großzügigen" Umgang mit den Gebühren an Die Bürgermeisterin verweist auf Aussagen des Thüringer Bildungsministers Helmut Holter (Linke) aus einem Brief an die Eltern, der erst vor einer Woche verschickt wurde. Dort kündigte Holter einen „großzügigen" Umgang mit der Gebührenfrage an und bat zugleich um Geduld. Denn die Eindämmung der Infektionszahlen habe zunächst Priorität. „Dem können wir uns eins zu eins anschließen", meint Hofmann-Domke. „Wir haben in Erfurt zunächst mit hoher Professionalität die Notbetreuung der Schul- und Kita-Kinder abgesichert." Den Wünschen mancher Erzieherinnen mit Kindern könne die Stadt indes nicht nachkommen: Diese Kinder dürfen nicht am Arbeitsplatz der Mutter betreut werden, sondern nur als Notbetreuung in der Einrichtung, in der sie angemeldet sind. Diese Regel, durch die Infektionsketten unterbrochen werden sollen, habe das Thüringer Gesundheitsministerium klar gestellt.