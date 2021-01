Kleben und Sammeln

In einer Kramkiste voller kleiner Schätze fand ich beim Aufräumen auch eine Handvoll Sticker.

Während mir in meiner Kindheit nur die Motive gefielen und meine Sammelleidenschaft befeuerten, fallen mir nun im Nachhinein die Werbebotschaften auf den Aufklebern auf. Warum sonst lagen die bunten Asterixe und Abrafaxe wohl kostenlos auf Tischen aus, die für Kinderhändchen höhentechnisch einwandfrei erreichbar waren?

Auch wenn mein Stickeralbum irgendwann spurlos verschwand, gab es darin aber auch werbefreie Varianten. In der Schulklasse zeigten sich da geschlechterspezifische Unterschiede: die Jungs klebten ihre Lieblingsfußballer in bereits vorgedruckte Hefte des bekannten italienischen Traditionsherstellers und die Mädchen sammelten queerbeet, was sich eben auf die Seiten ihrer Blanko-Stickerhefte so zusammenfügen ließ.

Besonders toll waren Kätzchen und Hündchen, deren Oberfläche eine weiche, Fell-imitierende Anmutung hatte. Da standen dann kleine Grüppchen im Kreis und streichelten sich gegenseitig über die Albumseiten, was sicherlich in mancher Hofpause zu Fragen seitens des Aufsichtslehrers führte.

Meine Sammlung gibt es nun nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ich durch schnell erloschenes Interesse kein ganzes Album vollbekam. Die Sticker in meiner Kiste hebe ich aus nostalgischen Gründen trotzdem auf. Und wer weiß, vielleicht kommen ja auch mal wieder welche dazu.