In dieser Woche baut das Team von Zi-Wo Garten- und Landschaftsbau die Ballsportanlage im Mini-Park. Baustelle Blumenstraße

Erfurt. Grünanlage an der Erfurter Blumenstraße wird seit Oktober umgestaltet.

Kleiner Park als Eingangstor zum Petersberg

Unter den schützenden Kronen der vielen alten Bäume entsteht auf der Freifläche an der Blumenstraße ein Mini-Park für alle Generationen. Ende Juni soll er fertig werden. Gebaut wird seit Oktober. Die Grünanlage war vorher ziemlich in die Jahre gekommen und entwickelt sich nun als attraktives "Eingangstor" zum Petersberg. Die Gesamtkosten der Umgestaltung belaufen sich auf 960.000 Euro.

Davon stammen rund 700.000 aus einem Fördertopf der EU. Die Freifläche wird von der Straße "Petersberg" durchschnitten. Auf dem kleinen Teil fehlt noch eine Schaukel für Kleinkinder. Holzblöcke sollen dort gleichzeitig als Sitzplätze und "Sandbacktische" funktionieren. Die Sport- und Spielgeräte für den größeren Teil des Mini-Parks sind hauptsächlich auf der oberen Ebene platziert und haben Menschen vom Kind bis ins Seniorenalter etwas zu bieten.

"Wir wollten auf engem Raum viele Angebote für alle Generationen und verschiedene Bedürfnisse unterbringen", sagt Planerin Sabine Friedemann. Dabei spielt Barrierefreiheit in den Projekten des Planungsbüros eine tragende Rolle. Auch wenn das nicht unbedingt auf den ersten Blick sichtbar sein muss. "Viele barreriefreie Elemente nehmen die Besucher gar nicht bewusst wahr", vermutet die Planerin. So laden am gepflasterten Hauptweg Sitzsteine zum Pausieren ein. "Die Lücke dazwischen sieht aus, als wäre ein Stein vergessen worden. Dort kann der Rollator geparkt werden oder ein Rollstuhl stehen."

Weil der Park Hanglage hat, weist der Hauptweg Ungewöhnliches auf: "Es sieht aus wie große Dellen, sind aber abwechselnd Rampen und Podeste, um das Überwinden der Höhenunterschiede zu erleichtern", erklärt Sabine Friedemann. Sehr kleinteilige Pflasterung vor den Stufen ist gut zu ertasten. Helle und dunkle Streifen an den Stufen selbst erregen visuelle Aufmerksamkeit -- auch der Menschen, die nicht so gut sehen können.

Farbenfrohe Hingucker sind die beiden Flora-Leuchten. Sie sind eine Anspielung auf die Bundesgartenschau 2021, ebenso auf den Straßennamen. In der Blumenstraße dürfen auch Bepflanzungen nicht fehlen, unter anderem sind Stauden vorgesehen. Rasen ist schon angesät.

Ein bisschen Vorstellungskraft braucht es noch für die Ballsportanlage. Die Leute vom Zi-Wo Garten- und Landschaftsbau bereiten gerade den Untergrund vor. Eingefasst wird er statt von den üblichen Gittern von Edelstahlrahmen und gespannten Stahlseilen. Zuletzt kommt der Gummibelag auf die Baustelle. Der wird auch an den meisten Geräten das Heranfahren mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator problemlos ermöglichen. Sand zum Spielen gibt es nur im kleineren Teil für die Kleinkinder sowie im größeren Parkbereich um das Klettergerüst herum. Das ist farblich so gestaltet, dass sehbehinderte Kinder sich gut zurechtfinden. Für Kinder mit einer Körperbehinderung ist das Karrussell "Seerose" besser zu erklimmen als eine Schaukel oder andere Geräte. Für die Fitness finden sich unter anderem ein Multifunktionsgerät, ein Laufgerät oder ein Balanceteller.

Die Grünanlage ist zugleich "Pionierbaustelle" für die Tröpfchenbewässerung. Die Pflanzen werden wetterabhängig und vollautomatisch bewässert. Von Hand sei das bei so trockenen und heißen Sommern wie zuletzt kaum noch möglich. Zudem sammelt die Software auch Klimadaten.

Wenn die Andreas-Gärten am Fuß des Petersbergs fertig und bezogen sind, liegt der neue Mini-Park mittendrin als Bindeglied zwischen alter und neuer Wohnbebauung.