In Erfurt wurde Kater Franky in einem Haufen Sperrmüll gefunden. Im Tierheim bekommt er nun viel Liebe.

Kleines Kätzchen in Erfurt aus Müll gerettet

Die Stadtwerke Erfurt haben am Donnerstag auf Facebook ein Video geteilt. Zu sehen ist ein kleines Kätzchen, das am Dienstag in einem Haufen Sperrmüll im Hirnzigenweg in Erfurt gefunden wurde.

Mitarbeiter der Stadtwerke hörten den etwa sechs Wochen alten Kater Miauen und brachten ihn ins Tierheim. Dort bekam der kleine Kerl den Namen Franklin und wird jetzt aufgepäppelt. „Ein noch viel zu kleines Kätzchen, welches man mit seiner verschmusten und verspielten Art nur lieb gewinnen kann.“, schreibt das Tierheim.

