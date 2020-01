Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleinfahnersche Spinnstube feiert ihr 20. Jubiläum

Dass es in diesem Jahr ein Jubiläum ist, hat Vereinschef Hartmut Lipprandt erst registriert, als er noch einmal nachzählte. Es ist die 20. „Spinnstube“, zu der seit 1982 nach Kleinfahner eingeladen wird. Seitdem wird (mit Unterbrechungen) stets Ende Januar diese gesellige Tradition gepflegt, bei der Alt und Jung zusammentreffen. Seit 2014 gehört die „Spinnstube“ wieder alljährlich zum festen Bestandteil im Kulturkalender von Kleinfahner. Seitdem wird vom Kulturverein Kleinfahner e.V. in jedem Jahr ein Thema in den Mittelpunkt gestellt. In diesem Jahr ist es der 200. Todestag (31. März 1820) vom Begründer des Obstbaus entlang der Fahner Höhen, von Pfarrer Johann Volkmar Sickler.

Am heutigen Samstag wird vom Verein zu zwei Veranstaltungen ins Bürgerhaus Rautenkranz eingeladen, Ab 14 Uhr für die Senioren der Umgebung, 20 Uhr für die, die sich rechtzeitig ein Ticket sichern konnten. Denn seit Wochen sind die beiden Spinnstuben bereits ausverkauft - die jeweils 105 Karten waren wieder schnell weg. Wie in den Jahren zuvor wird mit der Unterstützung der Gemeinden und von Sponsoren die Hin- und Rückfahrt der Senioren gesichert, Auch in diesem Jahr wurde von den Vereinsmitgliedern wieder ein zweistündiges Programm auf die Beine gestellt. Ein Portrait Sicklers wird von Hartmut Lipprandt in Position gerückt - eigens angefertigt von den Laienkünstlern des Kulturvereins Foto: Hartmut Schwarz Auch wenn der Todestag der Anlass sei, wird es ein unterhaltsames Programm werden, versichert die stellvertretende Vereinsvorsitzende, Kathrin Schönemann. Denn es geht um das Leben, das Sickler gelebt hat, das auf die unterschiedlichste Art in Szene gesetzt wird. Erstmals habe sich daran auch die Laienkünstler des Kulturvereins beteilig, extra drei Kunstwerke angefertigt, die heute erstmals präsentiert werden und künftig Bestandteil des Obstbaumuseums sein werden. Traditionell, so wird verraten, wird am Beginn wieder das „Kleinfahnerlied“ und am Ende das Spinnrad stehen. Dazwischen wird es einige Überraschungen geben. Es darf sich auf einen zünftigen Erntedank-Kirchgang gefreut werden, rund um Sickler und das Obst werden Sketche gespielt, es gibt Geschicklichkeitsspiele und ein Quiz. Und es wird das Hochzeitslied gesungen - in Erinnerung an die späte Hochzeit Sicklers: Als 67-Jähriger heiratete er eine 28-Jährige. Man werde versuchen den Besuchern Seiten Sicklers zu zeigen, die nicht unbedingt zum Grundwissen gehören. Wobei selbst Deutschlands größter Dichter zu Wort kommen wird. Goethe bezeichnete Sickler einst als „Vater, Hausherr, Landmann, vollkommenes Glied der Gemeinde“. Zu viel wollten die Veranstalter im Vorfeld aber nicht verraten. Nur eines noch: Auch für Verpflegung hat der Verein wieder gesorgt. Es wird nicht nur Obstkuchen geben.