Die Erfurterin Lieselotte König wurde am 12.11.1919 in Leipzig geboren. Hier mit Enkelin Stephanie Müller-Spirra.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kloß-Expertin und Opernfreundin feiert 100.

Heute vor 100 Jahren wurde Lieselotte König in Leipzig geboren. Wenn das – natürlich auch für Enkelin Stephanie Müller-Spirra – kein Grund zum Feiern ist! Die alte Dame ist trotz ihrer sächsischen Herkunft im Herzen eine Thüringerin. Wohnte mit ihrem 1992 verstorbenen Mann in Lauscha, Ilmenau, Jena und seit den 60er-Jahren in Erfurt. „Sie ist Opern-Expertin und hat die besten Thüringer Klöße des Universums gemacht – und mir auch ganz früh schon geraten, zum Fernsehen zu gehen“, sagt ARD-Sportschau-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra. „Und auf Omas hört man ja!“