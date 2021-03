Am Montagabend leuchtete die Einkaufsgalerie Anger 1 Erfurt rot als ein mahnendes Zeichen.

Vor einigen Friseurläden der Innenstadt bildeten sich am Montag Schlangen. Auch Blumengeschäfte freuten sich über Kundschaft. Der Rest des kleinen Einzelhandels hat aber nach wie vor geschlossen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog