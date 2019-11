Klettbach KlettbachUnter dem Motto „Gedenkkonzert: Erinnerungen an Ivan Rebroff“ präsentiert der Ural-Kosaken-Chor stimmgewaltig eine musikalische Reise in das vergangene Jahrhundert mit bekannten Liedern aus „Anatevka“ oder „Dr. Schiwago“ ...

Konzert zu Ehren Rebroffs

Unter dem Motto „Gedenkkonzert: Erinnerungen an Ivan Rebroff“ präsentiert der Ural-Kosaken-Chor stimmgewaltig eine musikalische Reise in das vergangene Jahrhundert mit bekannten Liedern aus „Anatevka“ oder „Dr. Schiwago“ und traditionellen Volksweisen aus dem alten Russland – so erklingen die „Abendglocken und „Stenka Rasin“ als Hommage an den unvergessenen Sänger Iwan Rebroff (1931-2008). – Gegründet im Jahr 1924, will der Chor das Kulturgut der orthodoxen Kirche sowie die Volksweisen aus dem alten Russland und der Ukraine traditionsgerecht vermitteln.

25.11., 19.30 Uhr, Trinitatiskirche Klettbach