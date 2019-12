Das Grundstück vom Parkplatz an der Eichenstraße neben dem Hirschgarten soll nicht mehr an die Kowo, sondern an einen Privatinvestor verkauft werden.

Erfurt. Die drei größten Stadtrats-Fraktionen fangen bei der Schulbau-Finanzierung wieder bei Null an. Grundstücksverkäufe an Private sind erster Schritt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kowo-Deal in Erfurt endgültig gestoppt

Der Verkauf der Kowo an die Stadtwerke ist endgültig vom Tisch. Auch der bereits beschlossene Verkauf städtischer Grundstücke an die Kowo wird in Teilen zurückgenommen, und der seit Langem geplante Eigenbetrieb Schulen soll als „Eigenbetrieb Immobilienmanagement“ zum Jahresbeginn 2021 gegründet werden. Das haben die drei größten Stadtrats-Fraktionen CDU, SPD und Linke vereinbart.

Einen entsprechenden Antrag wollen sie nächste Woche im Stadtrat durchsetzen. Zusammen verfügen die drei Fraktionen über 27 der 50 Stadtrats-Sitze. Der Grundstücksverkauf und der Kowo-Deal, beides Maßnahmen, die CDU und SPD maßgeblich mit eingefädelt hatten, sollten zusammen 70 Millionen Euro für den Schulbau generieren. Die nun fehlenden Investitionsmittel wollen die drei Fraktionen über andere Wege beschaffen, wobei sie ihren Plänen eine große Portion Hoffnung mit auf den Weg geben. Die Grundstücke spielen weiterhin eine zentrale Rolle in der Strategie. Einige von ihnen sollen nun nicht an die mit solchen Arealen derzeit wohl überforderte Kowo, sondern am freien Markt veräußert werden. Dazu gehören Filetstücke wie die Parkplätze an der Eichenstraße oder an der benachbarten Lilienstraße in der Innenstadt. Das bedeutet auch, dass die Stadt dann nur noch einen eingeschränkten Einfluss auf eine mögliche Bebauung haben wird. Diese Filetstücke sind bei Investoren offenbar heiß begehrt. Die drei Fraktionen erhoffen sich daher Erlöse, die über dem Marktwert liegen. Als Voraussetzung für die Entwicklung der Eichenstraße gilt allerdings der Bau des Parkhauses am Löbertor, der noch nicht vom Stadtrat beschlossen ist – dort sollen die Autos vom bestehenden Parkplatz unterkommen. Die Kowo soll aus dem Immobilien-Paket vor allem die Ärztehäuser übernehmen. Die kommunale Wohnungsgesellschaft wird zudem entlastet, indem sie ab 2021 keine jährliche Gewinnausschüttung an die Stadt mehr bezahlen muss. Die drei Fraktionen hoffen, dass die aus dem Grundstücksverkauf angepeilten 30 Millionen Euro am freien Markt schon mit wenigen hochwertigen Grundstücken zu erzielen sind. Ist die Summe erreicht, wird der weitere Grundstücksverkauf gestoppt. Wird sogar mehr eingenommen, soll das überschüssige Geld in Schulen und Turnhallen investiert oder für diesen Zweck gesichert werden. Die neue Alternative zum Kowo-Deal mit den Stadtwerken steht auf einem weniger stabilen Fundament. Der Oberbürgermeister soll sich beim Land für mehr Geld für die Kommunen einsetzen und dabei besonders die über 20 Landtagsabgeordneten in die Pflicht nehmen, die in Erfurt wohnen, heißt es im Antrag. Immerhin gibt es unabhängig von solchen Gesprächen derzeit Signale vom Land, das Geld endlich gerechter zu verteilen und die Kommunen künftig besser auszustatten. Fließt tatsächlich zusätzliches Geld vom Land, soll es ebenfalls in den Schulbau gesteckt oder für diesen Zweck gesichert werden.