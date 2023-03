Krieg und Kellerräume: Besondere Zeichen erinnern in Erfurt an schwere Zeiten

In der Krämpfervorstadt gibt es viel zu entdecken. Im Hanseviertel offenbaren sich Überbleibsel der Geschichte. Aber nur bei bestimmten Wetterbedingungen.

Der blauer werdende Himmel tut viel fürs Gemüt, sodass ich wieder gern den ein oder anderen Weg mehr zu Fuß gehen. Dass auch Regenwetter interessant sein kann, bemerkte ich bei einem Streifzug durchs Hanseviertel. Bei einer Führung mit Richard Schäfer hatte ich von Eigenheiten der Krämpfervorstadt erfahren, die durch das Nass an den Fassaden plötzlich deutlich zu sehen waren: Weiße Pfeile wiesen in der Hamburger Straße einst in die Kellereingänge und die darin gelegenen Schutzräume.

In der Hamburger Straße kann man weiße Pfeile entdecken, die Pfeile früher eine wichtige Funktion hatten. Foto: Kathleen Kröger / Funke Medien Thüringen

Während die weiße Farbe bei gutem Wetter nur mit einem konkreten Hinweis zu entdecken ist, sorgten die Regentropfen der vergangene Tag hier für den nötigen Kontrast, dieses Überbleibsel der Geschichte zu sehen. Was mich wunderte, war die Tatsache, dass es oft zwei Pfeile nebeneinander gab. Einen senkrechten nach unten und daneben einen kleineren gebogenen Pfeil der auf dieselbe Tür wies.

Für solche Entdeckungen lohnt es sich, öfter eine kleine Regenwanderung anzutreten. Dann nehmen ich aber meinen Südwester mit, den ich kürzlich aus Hamburg mitgebracht habe.